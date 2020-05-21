Плюс два доллара: для украинцев придумали новый авиасбор

Украинцам придется содержать Госавиаслужбу из своего кармана / http://autotrening.su

На этой неделе Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект 2424 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины об усовершенствовании механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который вылетает из аэропорта Украины и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины".

Согласно тексту законопроекта, государственным сбором с каждого пассажира и с каждой тонны багажа считается обязательный неналоговый сбор с авиаперевозчиков в Государственный специализированный фонд финансирования украинской авиации.

Исключения для авиаперевозчиков, в которых они имеют права не выплачивать этот сбор, составляют:

перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций;

перевозка гуманитарных грузов;

полеты, связанные с ликвидацией катастроф (в том числе, и транспортировки тел погибших);

перевозка детей до 2 лет и пассажиров-льготников;

перевозка транзитных пассажиров или пассажиров с сервисными билетами (для сотрудников компаний-авиаперевозчиков);

перевозка менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом.

В остальных случаях ставка сбора за каждого пассажира составит 2 доллара США (около 52 гривен) для международных рейсов и 0,5 доллара (около 14 гривен) для перелетов по Украине.

Читайте такжеКакие страны открывают границы для туристов: списокЭксперт общественной кампании "Евро-патруль" Вячеслав Коновалов в комментарии Главреду отметил, что ранее авиаперевозчики не платили подобных сборов, ссылаясь на отсутствие законодательства. Однако теперь, скорее всего, эти деньги они будут вынуждены закладывать в стоимость авиабилетов – то есть фактически вместо них будут платить пассажиры.

"Идея легализации этого сбора не нова и тянется еще с 90-х годов, когда только формировались авиационные власти Украины. Однако, до настоящего времени не было отдельного закона, который бы предусматривал возможность финансирования этих органов, из-за чего У Госавиаслужбы возникали разногласия с авиакомпаниями, которые считали этот сбор незаконным. И теперь, так как появился закон, эти 2 доллара "нарисуют" в билетах. По большому счету, этих двух долларов не должно было быть потому что Госавиаслужбу должно содержать государство, а не пассажиры. И фактически сейчас легализировали очередную коррупционную схему", - рассказал Коновалов.

Напомним, ранее украинцам рассказали, когда откроют границы.