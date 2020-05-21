УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Плюс два доллара: для украинцев придумали новый авиасбор

21 мая 2020, 14:47

Верховная Рада приняла закон, из-за которого каждому пассажиру самолетов придется доплатить.

Авиаперелеты
Украинцам придется содержать Госавиаслужбу из своего кармана / http://autotrening.su

На этой неделе Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект 2424 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины об усовершенствовании механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который вылетает из аэропорта Украины и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины".

Согласно тексту законопроекта, государственным сбором с каждого пассажира и с каждой тонны багажа считается обязательный неналоговый сбор с авиаперевозчиков в Государственный специализированный фонд финансирования украинской авиации.

Исключения для авиаперевозчиков, в которых они имеют права не выплачивать этот сбор, составляют:

  • перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций;
  • перевозка гуманитарных грузов;
  • полеты, связанные с ликвидацией катастроф (в том числе, и транспортировки тел погибших);
  • перевозка детей до 2 лет и пассажиров-льготников;
  • перевозка транзитных пассажиров или пассажиров с сервисными билетами (для сотрудников компаний-авиаперевозчиков);
  • перевозка менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом.

В остальных случаях ставка сбора за каждого пассажира составит 2 доллара США (около 52 гривен) для международных рейсов и 0,5 доллара (около 14 гривен) для перелетов по Украине.

Читайте такжеКакие страны открывают границы для туристов: списокЭксперт общественной кампании "Евро-патруль" Вячеслав Коновалов в комментарии Главреду отметил, что ранее авиаперевозчики не платили подобных сборов, ссылаясь на отсутствие законодательства. Однако теперь, скорее всего, эти деньги они будут вынуждены закладывать в стоимость авиабилетов – то есть фактически вместо них будут платить пассажиры.

"Идея легализации этого сбора не нова и тянется еще с 90-х годов, когда только формировались авиационные власти Украины. Однако, до настоящего времени не было отдельного закона, который бы предусматривал возможность финансирования этих органов, из-за чего У Госавиаслужбы возникали разногласия с авиакомпаниями, которые считали этот сбор незаконным. И теперь, так как появился закон, эти 2 доллара "нарисуют" в билетах. По большому счету, этих двух долларов не должно было быть потому что Госавиаслужбу должно содержать государство, а не пассажиры. И фактически сейчас легализировали очередную коррупционную схему", - рассказал Коновалов.

Напомним, ранее украинцам рассказали, когда откроют границы

Сейчас вы просматриваете новость «Плюс два доллара: для украинцев придумали новый авиасбор». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:13
Как пережить расставание - 7 практических советов от эксперта
14:47
Плюс два доллара: для украинцев придумали новый авиасбор
14:45
"Можно получить по морде": борец Грицай рассказал о вызове Усика на бой без правил
14:42
Говорила - Khayat выпустил песню впервые за полгода Видео
14:31
Как студенты будут сдавать сессию на карантине: в Минобразования назвали условия Видео
14:03
Краткий пересказ пресс-конференции Зеленского мнение
13:59
Татьяна Навка исцелилась от коронавируса и раскрыла состояние Пескова
13:39
Что ждет школьников с сентября: в Минобразования озвучили планы Видео
13:26
В Украине объявили призыв резервистов: кого ждут в ВСУ
13:11
День вышиванки - украинские звезды показали свои вышиванки Фото
12:59
Главарь "ДНР" подписал новый "указ": украинцев заставят получить документ боевиков
12:46
В Киеве открывают метро и школы с детсадами: Кличко назвал даты
12:45
Наглый грабеж украинцев: как "пленки Деркача" вскрыли игры Порошенко с тарифами мнение
12:19
Вознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дня
12:17
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 21 мая
12:09
"Собаке не повезло": Малюська нелепо оправдал продажу животных с аукциона
12:09
В Кабмине сделали новое заявление о сценариях возвращения Донбасса
12:04
В Украине возобновятся железнодорожные перевозки: названа дата
12:03
Хороший, плохой и немертвый: Динклейдж и Момоа обыграют историю Ван Хельсинга
11:47
Путинские "партнеры" ожидают начала распада РФ со дня на день мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять