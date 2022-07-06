"Победа Украины - это длительный процесс": эксперт объяснил, может ли война завершиться в 2023 году

Война в Украине вряд ли продлится только до 2023 года / УНИАН

Война в Украине, скорее всего, не завершится в 2023 году. Такое мнение, комментируя заявление главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, в интервью Главреду высказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, есть объективная реальность, которая свидетельствует о том, что Украина должна готовиться к длительной войне.

"Возможно, он [Буданов] знает о каком-то чудо, которое никто не отменял и которое может решить эту проблему, но на сегодняшний день Россия не настолько сильна, как считается, но и не настолько слабая, как мы этого хотим. Поэтому дорога у нас еще дальняя и последнее, что бы я делал — ставил какие - то временные рамки", - сказал Грабский.

По словам эксперта, победа Украины - это "достаточно длительный процесс". Однако, в отличие от 2014 года, когда Украина пыталась освободить Донбасс, теперь мы находимся в лучшем положении.

"В тех условиях мы не имели ни единого шанса его уволить. Даже если посмотреть на карту — Украина и Россия, какой шанс был освободить Донбасс? Сегодня ситуация кардинально иная. Посмотрим на карту — Россия и цивилизованный мир, полтора процента ВВП и 48 процентов ВВП. Какие шансы у России? Нулевые", - добавил Грабский.

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