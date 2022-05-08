"Победобесие" в Мариуполе: оккупанты перенесли парад

Рашисты перенесли парад в Мариуполе / Фото Reuters

Российские войска перенесли военный парад в Мариуполе, но очная дата пока остается неизвестной, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

"В городе говорят, что оккупанты объявили, что переносят парад на другую дату. Интересно, что сообщение от коллаборантов об этом последовало после визита замглавы правительства РФ. Официальную причину не сообщают", - рассказал Андрющенко.

По его информации, захватчики обещают праздничные мероприятия, в том числе "открытие аллеи памяти погибшим борцам с фашизмом в Украине" в районе Приморского парка.

"Продолжаем наблюдать, чем завершится "победобесие" в Мариуполе", - резюмировал советник мэра Мариуполя.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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