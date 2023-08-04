Поблагодарил СБУ за возвращение войны обратно в РФ: Зеленский заинтриговал заявлением

На фоне атаки морского дрона на порт в Новороссийске и повреждения корабля РФ президент Украины выразил странную благодарность Службе безопасности Украины.

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Зеленский поблагодарил СБУ за возвращение войны обратно в РФ/ Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 августа, заслушал доклад руководителя СБУ Василия Малюка. Содержание доклада глава государства не озвучивал, но поблагодарил Службу безопасности Украины за то, что она "возвращает войну обратно стране-агрессору России".

Об этом глава Украинского государства заявил в вечернем видеообращении 4 августа. При этом он намекнул, что Россия получает то, что заслужила.

"Был сегодня и доклад руководителя СБУ Малюка. Содержание не буду озвучивать. Скажу лишь то, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны обратно – государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься. Спасибо всем нашим героям! Спасибо всем в мире, кто поддерживает Украину! Спасибо каждому и каждой, кто приближает реализацию формулы мира! Должны одержать победу. И одержим победу! Слава Украине!" – заявил президент Украины.

видео дня

Интересно, что соответствующее заявление Зеленский сделал после того, как в ночь на 4 августа морские дроны атаковали порт в Новороссийске в стране-агрессоре РФ и повредили российский десантный корабль.

Атака дрона на корабль РФ 4 августа

Напомним, в ночь на пятницу, 4 августа, дроны атаковали военно-морскую базу РФ в Новороссийске. Очевидцы сообщали о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мысхако.

После этого стало известно, что морской дрон подбил лучший десантный корабль Северного флота РФ "Оленегорский горняк", на борту которого, вероятно, находилось около 100 человек экипажа.

Позже в Военно морских силах Украины высказались об атаке базы ЧФ РФ в Новороссийске. Большой десантный корабль Черноморского флота РФ в Новороссийске "Оленегорский горняк" получил серьезные повреждения, сказал спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

При этом в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что атака на Новороссийск – это серьезная пощечина для режима Путина. Для страны-агрессора повреждение их десантного корабля – это большая потеря, отметили в ГУР. Это помешает планированию дальнейших десантных операций.

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