Под Днепром наглотавшаяся таблеток школьница угодила в реанимацию

Наглотавшаяся таблеток школьница попала в больницу / УНИАН

В городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя ученица одной из городских школ отравилась таблетками.

Информацию об этом изданию Наше Місто подтвердили в Каменском городском отделе полиции.

Девочку в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу, где врачи всю ночь боролись за ее жизнь. По словам генерального директора медучреждения Алексея Власова, сейчас жизни подростка ничего не угрожает.

"Она всю ночь была в реанимации. Поступила в очень тяжелом состоянии. Пациентку удалось стабилизировать, и она сейчас продолжает лечение в соматическом отделении", — сказал Алексей Власов.

Как уточняет издание 05632, инцидент произошел в четверг, 4 марта. На улице Франко на остановке общественного транспорта нашли девочку без сознания.

По предварительной информации ученица 6 класса выпила много таблеток спазмолитика. Девочку обнаружили прохожие и сразу вызвали скорую.

По информации в соцсети, ребенка транспортировали в Днепр. Она жива, но находится в реанимации.

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