Под Днепром наглотавшаяся таблеток школьница угодила в реанимацию

В Каменском на остановке общественного транспорта нашли девочку без сознания.
В городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя ученица одной из городских школ отравилась таблетками.
Информацию об этом изданию Наше Місто подтвердили в Каменском городском отделе полиции.
Девочку в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу, где врачи всю ночь боролись за ее жизнь. По словам генерального директора медучреждения Алексея Власова, сейчас жизни подростка ничего не угрожает.
"Она всю ночь была в реанимации. Поступила в очень тяжелом состоянии. Пациентку удалось стабилизировать, и она сейчас продолжает лечение в соматическом отделении", — сказал Алексей Власов.
Как уточняет издание 05632, инцидент произошел в четверг, 4 марта. На улице Франко на остановке общественного транспорта нашли девочку без сознания.
По предварительной информации ученица 6 класса выпила много таблеток спазмолитика. Девочку обнаружили прохожие и сразу вызвали скорую.
По информации в соцсети, ребенка транспортировали в Днепр. Она жива, но находится в реанимации.
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Отравление подростков в Боярке:
- В Киевской области в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы лицея отравились неизвестным веществом, одна из них умерла, другая - находится в больнице.
- Согласно оперативным данным, две ученицы 7-го класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.
- Одну из них не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном.