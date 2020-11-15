Под Днепром трое малышей погибли во время пожара: жуткие фото

В селе Быково Криничанского района Днепропетровской области во время пожара погибли трое малолетних детей 2015, 2017 и 2019 годов рождения, полиция открыла уголовное производство.

"Трагедия произошла в одном из поселков Криничанского района 15 ноября. Загорелся жилой дом, где проживала семья с детьми. В результате пожара погибли трое малолетних детей — 5,6 лет, 2,9 лет и 1,10 лет (2015, 2017 и 2019 годов рождения). На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики", - сообщила пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что в 15:55 загорелись вещи в середине частного дома по улице Молодежной. В 17:17 возгорание ликвидировали на общей площади 25 кв. м. Были уничтожены домашнее имущество, перекрытие и крыша дома. Причина пожара устанавливается правоохранителями.

По предварительной информации, отец был на работе, мать вышла в магазин. Дети остались дома сами. В службу ГСЧС позвонили соседи. К тому моменту почти весь дом был охвачен огнем.

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