Под Днепром в гараже нашли мертвыми 19-летних супругов

насилие / Информатор

В Днепропетровской области в Каменском в гаражном кооперативе обнаружили тела 19-летних супругов.

Как сообщает Информатор, тела молодых людей нашли в гаражном кооперативе Центральный.

Предварительно, причиной случившегося мог стать несчастный случай - супруги отравились выхлопными газами из машины, которая находилась в гараже.

Что говорят правоохранители

"Предварительная правовая квалификация - пункт 1 части 2 статьи 115 ("Несчастный случай") УК Украины", - рассказали правоохранители.ё

Тела супругов направили на экспертизу.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

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