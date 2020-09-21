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Под Киевом произошло жуткое ДТП: погибли мать и дочь

21 сентября 2020, 18:58

Водитель Chery Amulet не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ.

В Киевской области произошло жуткое ДТП - фото Нацполиции

Сегодня в Киевской области на трассе Владиславка - Карапыши в Мироновском районе произошло кровавое ДТП, в результате которого погибли мать и дочь.

Об этом сообщает полиция области в понедельник, 21 сентября.

Водитель Chery Amulet не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ.

На месте происшествия погибла 41-летняя пассажирка, а ее 16-летняя дочь скончалась в машине скорой. При этом водитель машины попал в реанимацию.

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Сейчас полиция открыла уголовное производство по факту ДТП. На месте работали полицейские, спасатели и медики.

Как писал Главред, в понедельник, 21 сентября, во Львове маршрутка сбила на пешеходном переходе невесту бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В ночь на субботу, 19 августа, возле города Хотин Черновицкой области (Буковина) в ДТП попал пассажирский микроавтобус, есть жертва, пострадали 12 человек.

ДТП Киевская область жертвы авария
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