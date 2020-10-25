Под киевский офис Нацкорпуса подкинули гранату: что известно о взрыве

Полиция сообщила о последствиях взрыва возле офиса Нацкорпуса в Киеве.
В Киеве под офисом политической партии Национальный корпус (что находится на улице Зои Гайдай) прогремел взрыв: неизвестный подбросил к зданию гранату.
К счастью, обошлось без жертв, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Ночью неизвестный бросил предмет, вероятно, гранату, который взорвался недалеко от офисного помещения. … Взрывом повреждены забор и фасад дома", – уточнил начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа райуправления полиции, были вызваны взрывотехники и кинологи.
Неизвестный разыскивается. Событие пока не получило правовой квалификации.
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Автор: Диана Беловодская