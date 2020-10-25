Под киевский офис Нацкорпуса подкинули гранату: что известно о взрыве

Под офисом Нацкорпуса грянул взрыв / Фото Нацполиции

В Киеве под офисом политической партии Национальный корпус (что находится на улице Зои Гайдай) прогремел взрыв: неизвестный подбросил к зданию гранату.

К счастью, обошлось без жертв, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Ночью неизвестный бросил предмет, вероятно, гранату, который взорвался недалеко от офисного помещения. … Взрывом повреждены забор и фасад дома", – уточнил начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа райуправления полиции, были вызваны взрывотехники и кинологи.

Неизвестный разыскивается. Событие пока не получило правовой квалификации.

Взрывы в Киеве: последние новости