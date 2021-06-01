Под патронатом Порошенко: Медведчук договаривался о закупке угля в ОРДЛО - СМИ

Виктор Медведчук / УНИАН

Попавший под санкции народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук в 2014 года по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко налаживал схемы покупки угля в ОРДЛО.

Об этом говорится в новом расследовании журналистов проекта BIHUS.info, которые обнародовали третью часть так называемых "пленок Медведчука".

Отметим, что в ходе переговоров российские кураторы боевиков требовали от Украины доставлять в ОРДЛО наличные вместо бартера и безнала.

В расследовании утверждается, что Медведчуку удалось договориться о поставках наличных на оккупированные территории по согласованию с СБУ. Первый транш был отправлен 31 декабря, второй планировали доставить 5 января 2015 года. Прибыль Медведчуку, по данным расследователей, обеспечивала компания-посредник.

"Доставку мы здесь обеспечиваем, потому что первый замглавы СБУ работает в этой, моей группе, да. Он будет обеспечивать до блокпостов. А дальше мы передаем... Кассир получает деньги в Мариуполе и в Лисичанске, и сопровождает с охраной до блокпостов. А потом охрана меняется на другую", - заявил Медведчук Дмитрию Козаку.

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Санкции против Виктора Медведчука: