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Под патронатом Порошенко: Медведчук договаривался о закупке угля в ОРДЛО - СМИ

1 июня 2021, 10:28
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Кум Владимир Путина вел переговоры по закупке угля Украиной у предприятий в ОРДЛО.

В Сеть слили новые пленки Медведчука
Виктор Медведчук / УНИАН

Попавший под санкции народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук в 2014 года по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко налаживал схемы покупки угля в ОРДЛО.

Об этом говорится в новом расследовании журналистов проекта BIHUS.info, которые обнародовали третью часть так называемых "пленок Медведчука".

Отметим, что в ходе переговоров российские кураторы боевиков требовали от Украины доставлять в ОРДЛО наличные вместо бартера и безнала.

В расследовании утверждается, что Медведчуку удалось договориться о поставках наличных на оккупированные территории по согласованию с СБУ. Первый транш был отправлен 31 декабря, второй планировали доставить 5 января 2015 года. Прибыль Медведчуку, по данным расследователей, обеспечивала компания-посредник.

"Доставку мы здесь обеспечиваем, потому что первый замглавы СБУ работает в этой, моей группе, да. Он будет обеспечивать до блокпостов. А дальше мы передаем... Кассир получает деньги в Мариуполе и в Лисичанске, и сопровождает с охраной до блокпостов. А потом охрана меняется на другую", - заявил Медведчук Дмитрию Козаку.

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Санкции против Виктора Медведчука:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
  • Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
  • Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
Виктор Медведчук новости Украины
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