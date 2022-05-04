Под вой сирен слышны взрывы: оккупанты выпустили ракеты по центру Днепра

Взрыв в Украине/ соцсети

4 мая, вечером, Днепр подвергся обстрелам российскими войсками. В городе идет воздушная тревога.

"В Днепре слышны взрывы", – говорится в сообщении "Суспильне Днепр".

Вскоре удар по городу подтвердил мэр Борис Филатов.

По его словам, обстрелу был подвергнут центр Днепра.

Он призвал горожан не выходить из укрытий и ждать информации от военной администрации.

Пока подробностей нет, поскольку городские власти ждут информации от военной администрации.

Взрывы в Черкассах и Запорожье

Местные СМИ вечером сообщили о взрывах в Черкассах и Запорожье. В Черкассах горожане слышали по меньшей мере два взрыва.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в городе работает противовоздушная оборона.

О попадании ракет в Черкассах пока не сообщают. А с чем связаны взрывы в Запорожье пока неизвестно, ведь местные власти не комментировали ситуацию.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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