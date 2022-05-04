Под вой сирен слышны взрывы: оккупанты выпустили ракеты по центру Днепра

В Днепре идет воздушная тревога.
4 мая, вечером, Днепр подвергся обстрелам российскими войсками. В городе идет воздушная тревога.
"В Днепре слышны взрывы", – говорится в сообщении "Суспильне Днепр".
Вскоре удар по городу подтвердил мэр Борис Филатов.
По его словам, обстрелу был подвергнут центр Днепра.
Он призвал горожан не выходить из укрытий и ждать информации от военной администрации.
Пока подробностей нет, поскольку городские власти ждут информации от военной администрации.
Взрывы в Черкассах и Запорожье
Местные СМИ вечером сообщили о взрывах в Черкассах и Запорожье. В Черкассах горожане слышали по меньшей мере два взрыва.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в городе работает противовоздушная оборона.
О попадании ракет в Черкассах пока не сообщают. А с чем связаны взрывы в Запорожье пока неизвестно, ведь местные власти не комментировали ситуацию.
Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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