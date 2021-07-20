Подготовка аншлюса: эксперт оценил скандальную статью Путина об Украине

Владимир Путин / Фото Reuters

Текст статьи президента РФ Владимира Путина об Украине лежит в основе идеи аншлюса, присоединения Украины к России, заявил историк Юрий Шаповал.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, Путин еще сам не до конца понимает, каков будет этот механизм, очевидно, он еще нарабатывается.

"Ключевой тезис очень сильно напоминает книгу Гитлера "Майн кампф" и ситуацию с Австрией в 1938 году. Он говорит о том, что русских в Украине нужно защищать, потому что их заставляют отречься от своих корней, о насильственной ассимиляции, о том, что искусственный разрыв русских и украинцев может уменьшить русский народ на сотни миллионов. Этот текст, очевидно, должен что-то оправдать. То, что еще не свершилось, но назревает", — сказал он.

Эксперт указал на то, что утверждения в статье Путина относительно Крыма и Донбасса не поддаются разумному анализу и комментариям.

"И весь этот текст говорит о том, что Путин вынашивает конкретные планы по отношению к Украине и готовит аншлюс. С 2000 года я внимательно следил, как Путин шел к этому тексту. В 2008 году он написал текст о Чечне, тезис такой: сначала военная операция, потом референдум и потом оформление всего остального. Так это было в Крыму, в Чечне, какая-то модель должна была легитимизирована этим текстом. Насколько я знаю, Путин написал эту статью сам, очевидно, она ему близка и дорога. Весь этот тезис об анти-Украине должен служить каким-то его планам, поэтому я бы призвал отнестись к этому тексту серьезно", — сказал он.

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Напомним, 13 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина об Украине. В материале говорилось об обвинениях украинской стороны в якобы нежелании следовать урегулированию конфликта на Донбассе на базе Минских соглашений. При этом Путин обвинил Киев в организации "кровавых провокаций" в зоне вооруженной конфронтации.

Путин считает Украину элементом "глобального заговора" против России и обвинил Киев в том, что украинские власти якобы оставили Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ разразился сетованиями - у Путина есть время для написания статей об украинском государстве, однако нет возможности провести встречу на высшем уровне.