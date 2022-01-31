"Кровь", поджог шин и драки с полицией: в МВД раскрыли планы подготовки "бунта"

Массовые беспорядки планировались во многих областях Украины, сообщили в МВД.
В Киеве задержана группа людей, которые планировали акции протеста, которые должны были перерасти в массовые беспорядки во многих городах и столкновения с правоохранителями.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге.
"Акция, которые планировалась, была направлена на насильственные действия, на организацию массовых беспорядков… чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал глава МВД.
Где планировались беспорядки
Акции готовились:
- в Киеве;
- в Сумской области;
- в Черниговской области;
- в Черкасской области;
- в Полтавской области.
Что известно о количестве участников протестов
- 5 тысяч человек собирались собрать возле ОП сегодня утром;
- заявку на акцию собирались подавать в последний момент
- в заявке организаторы якобы собирались указать только 500 человек, чтобы полиции пришло недостаточно.
"30 января… задержаны лица, которые готовили акции и митинги возле Офиса президента, во время которых планировались жесткие противостояния, в том числе с правоохранителями", - рассказал в свою очередь глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Что известно о финансировании беспорядков
По словам руководства МВД, на организацию столкновений было получено более 1 млн гривен.
Прайс по участникам акции:
- массовка - 800 гривен;
- титушки - 2200 гривен;
- поджигатели шин - 2500 долларов.
Яркая картинка с "кровью"
Организаторы готовили баннеры с лозунгами "Війна до перемоги!", "Наступ на Крим та ЛДНР!". Также были требования отставки президента, претензии по невыполнению обещаний, требования снижения тарифов.
Готовились:
- 200 файеров;
- 200 дымовых шашек;
- 20 шин;
- 10 огнетушителей;
- 12 радиостанций;
- бутафорская кровь;
- фейковая бригада парамедиков.
Кто заказчик
Правоохранители задержали двух человек по подозрению в подготовке акции.Это граждане Украины и по словам Клименко пока не установлена их связь с иностранными спецслужбами.
При этом глава МВД Денис Монастырский заявил, что правохранители изучают возможную связь организаторов с "ЛДНР" и Россией.
Опубликована запись разговора организаторов массовых беспорядков в Киеве, которую продемонстрировали на брифинге в МВД.
Один из голосов был в оригинале, а другой намеренно искажен.
"В феврале были заказы еще на 4 такие акции в областных центрах нашей страны. По процессуальному руководству Офиса генпрокурора организатор и его помощник вчера были задержаны. Инкриминируем им покушение на массовые беспорядки. Следователи уже подготовили и вручают сообщение фигурантам о подозрении и обращаются в суд о безальтернативном заключении под стражу. Мы еще на пути установления заказчиков и конечных бенефициаров этих акций, но понимаем, кому выгодна подобная дестабилизация ситуации в Украине", - сообщил Клименко.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, который запланирован на 1 декабря.
Зеленский не захотел рассказывать, чьи именно голоса звучат на этой записи, в то же время он уточнил, что среди них нет голосов самого Рината Ахметова или его бизнес-партнера Вадима Новинского.
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