"Кровь", поджог шин и драки с полицией: в МВД раскрыли планы подготовки "бунта"

Денис Монастырский / РБК-Украина

В Киеве задержана группа людей, которые планировали акции протеста, которые должны были перерасти в массовые беспорядки во многих городах и столкновения с правоохранителями.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге.

"Акция, которые планировалась, была направлена на насильственные действия, на организацию массовых беспорядков… чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал глава МВД.

Где планировались беспорядки

Акции готовились:

в Киеве;

в Сумской области;

в Черниговской области;

в Черкасской области;

в Полтавской области.

Что известно о количестве участников протестов

5 тысяч человек собирались собрать возле ОП сегодня утром;

заявку на акцию собирались подавать в последний момент

в заявке организаторы якобы собирались указать только 500 человек, чтобы полиции пришло недостаточно.

"30 января… задержаны лица, которые готовили акции и митинги возле Офиса президента, во время которых планировались жесткие противостояния, в том числе с правоохранителями", - рассказал в свою очередь глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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Что известно о финансировании беспорядков

По словам руководства МВД, на организацию столкновений было получено более 1 млн гривен.

Прайс по участникам акции:

массовка - 800 гривен;

титушки - 2200 гривен;

поджигатели шин - 2500 долларов.

Яркая картинка с "кровью"

Организаторы готовили баннеры с лозунгами "Війна до перемоги!", "Наступ на Крим та ЛДНР!". Также были требования отставки президента, претензии по невыполнению обещаний, требования снижения тарифов.

Готовились:

200 файеров;

200 дымовых шашек;

20 шин;

10 огнетушителей;

12 радиостанций;

бутафорская кровь;

фейковая бригада парамедиков.

Кто заказчик

Правоохранители задержали двух человек по подозрению в подготовке акции.Это граждане Украины и по словам Клименко пока не установлена их связь с иностранными спецслужбами.

При этом глава МВД Денис Монастырский заявил, что правохранители изучают возможную связь организаторов с "ЛДНР" и Россией.

Опубликована запись разговора организаторов массовых беспорядков в Киеве, которую продемонстрировали на брифинге в МВД.

Один из голосов был в оригинале, а другой намеренно искажен.

"В феврале были заказы еще на 4 такие акции в областных центрах нашей страны. По процессуальному руководству Офиса генпрокурора организатор и его помощник вчера были задержаны. Инкриминируем им покушение на массовые беспорядки. Следователи уже подготовили и вручают сообщение фигурантам о подозрении и обращаются в суд о безальтернативном заключении под стражу. Мы еще на пути установления заказчиков и конечных бенефициаров этих акций, но понимаем, кому выгодна подобная дестабилизация ситуации в Украине", - сообщил Клименко.

Читайте такжеМассовые беспорядки в Украине: Нацполиция задержала организаторов "бунта"

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, который запланирован на 1 декабря.

Зеленский не захотел рассказывать, чьи именно голоса звучат на этой записи, в то же время он уточнил, что среди них нет голосов самого Рината Ахметова или его бизнес-партнера Вадима Новинского.

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