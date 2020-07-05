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В Минэнерго рассказали, ожидать ли украинцам подорожания электроэнергии

В ведомстве успокоили население.

5 июля 2020, 00:44
Ольга Буславец
Ольга Буславец заверила, что электроэнергия не подорожает / Фото: Радио Свобода

В Украине в ближайшее время, вопреки слухам, не будут повышать тарифы на электроэнергию.

"Я хочу успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он неизменен уже с 2017 года. И, как уже неоднократно подчеркивал премьер-министр, никто не готовит решение о повышении этого тарифа", - сказала исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец в интервью Радио Свобода.

По словам главы Минэнерго, нежелание повышать тарифы для населения не связано с предстоящими местными выборами.

"Без повышения социальной защиты людей, без повышения, возможно, прожиточного минимума и пенсий, пожалуй, неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения", - отметила чиновница.

Читайте такжеТарифы вырастут вдвое: чем опасна отмена льготного тарифа на электроэнергиюМинистр подчеркнула, что для населения тарифы останутся неизменными. Однако других сегментах рынка есть двусторонние договоры и там свое ценообразование.

"Я за рыночные правила, чтобы цена на рынке формировалась таким образом, чтобы она соответствовала сегодняшнему спросу и предложению", - подытожила она.

Как ранее сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила решение о повышении тарифов на услуги по передаче электроэнергии. Пока это только проект – окончательно вопрос должен быть решен 11 июля.

Напомним, с 1 июля 2020 украинцев ждет второй этап повышения цены на газ для населения в Украине. В силу вступают тарифы за транспортировку газа.

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