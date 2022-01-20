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"Подруга дала на хранение": во Львове у судьи из кабинета украли 120 тысяч долларов

20 января 2022, 14:42

По данным журналистов, судья заявила, что украденные деньги принадлежат ее подруге, которая уехала за границу на отдых, а перед этим отдала ей их на хранение.

Доллары
Во Львове у судьи из кабинета украли 120 тысяч долларов / Reuters

Во Львове женщина-судья Западного апелляционного хозяйственного суда, из рабочего сейфа которой в ночь с 17 на 18 января украли 120 тысяч долларов США, заявила, что все деньги принадлежали ее подруге. Об этом со ссылкой на собственные источники местный портал "Высокий замок".

По данным журналистов, судья заявила, что украденные деньги принадлежат ее подруге, которая уехала за границу на отдых, а перед этим отдала ей их на хранение. Причем женщина утверждает, что собиралась отнести деньги подруги в банк, но якобы не успела.

К слову, ранее в Западном апелляционном хозяйственном суде заявляли, что неизвестный в ночь с 17 на 18 января совершили кражу личного имущества, которое отражено в декларации об имущественном состоянии и доходах.

Злоумышленник, согласно предварительной версии событий, проник в здание суда через окно второго этажа. Сигнализация там не была установлена, а сотрудники государственной охраны его не заметили.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Дарницком районе Киева неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги.

"По предварительной информации установлено, что двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись. Усилия правоохранителей направлены на то, чтобы установить личности злоумышленников и задержать их", – отметили в полиции.

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