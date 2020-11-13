"Пока остановка не будет последней": что постил устроивший смертельное ДТП в Киеве лихач

Смертельное ДТП в Киеве / t.me/kiev_now

Водитель такси, который устроил смертельное ДТП в Киеве, ранее часто нарушал правила дорожного движения.

Об этом свидетельствует видео из авто водителя такси, который врезался в остановку общественного транспорта, опубликованное ресурсом Киев Оперативный.

На обнародованных кадрах видно, что мужчина за рулем часто нарушал правила дорожного движения: подрезал другие машины, агрессивно вел себя на дороге и обгонял по встречной полосе.

Отметим, что одно из видео в Instagram таксиста подписано "Остановись, пока остановка не будет последней".

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Напомним, утром в пятницу, 13 ноября, в Киеве произошло ДТП, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Авария случилась на Окружной дороге, возле завода Электронмаш. Легковая машина Hyundai вылетела на тротуар и врезалась в остановку общественного транспорта, где находились люди.