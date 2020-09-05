Полет Верещук над мостом в Киеве с зеленым зонтом оказался плагиатом

Верещук не первая летала с зеленым зонтом / скриншот из видео

Депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук для предвыборного пиара устроила полет с зеленым зонтом над мостом в Киеве, однако идея оказалась не новая и уже использовалась в рекламном ролике в Великобритании.

В YouTube можно найти видео энергетической компании из Шотландии ScottishPower.

В ролике главная героиня более юная, но также одета в желтый плащ и держит в руках зеленый зонт. Полет засняли не над мостом, а над морем. Согласно сюжету, 10-летняя девочка бежит по берегу, а затем ее зеленый зонтик подхватывает ветер, и она плавно взлетает.

Отметим, аналогичный полет депутата и кандидата в мэры столицы Ирины Верещук шокировал общественность. Позже она сообщила, что это был рекламный ролик с политическим контекстом.

Полет Верещук над мостом в Киеве: