Полет Верещук над мостом в Киеве с зеленым зонтом оказался плагиатом

Политическая реклама нардепа копирует британский ролик.
Депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук для предвыборного пиара устроила полет с зеленым зонтом над мостом в Киеве, однако идея оказалась не новая и уже использовалась в рекламном ролике в Великобритании.
В YouTube можно найти видео энергетической компании из Шотландии ScottishPower.
В ролике главная героиня более юная, но также одета в желтый плащ и держит в руках зеленый зонт. Полет засняли не над мостом, а над морем. Согласно сюжету, 10-летняя девочка бежит по берегу, а затем ее зеленый зонтик подхватывает ветер, и она плавно взлетает.
Отметим, аналогичный полет депутата и кандидата в мэры столицы Ирины Верещук шокировал общественность. Позже она сообщила, что это был рекламный ролик с политическим контекстом.
Полет Верещук над мостом в Киеве:
Нардеп от Слуги народа (политсилы президента Зеленского) Ирина Верещук, которую партия выдвинула кандидатом в меры Киева, снялась в необычном видеоролике. Народную избранницу подняли в воздух над пешеходным мостом, который ведет от арки Дружбы народов к Владимирской горке.
Позже Верещук объяснила свой необычный поступок, когда она устроила съемки предвыборного ролика в центре Киева, во время которых летала с зеленым зонтом над мостом.