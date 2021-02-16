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Политолог рассказал, как спецслужбы подставляют Зеленского из-за подозрения Шарию

16 февраля 2021, 18:20

Золотарев объяснил, как на рейтинг Владимира Зеленского повлияет объявленное подозрение в госизмене Анатолию Шарию.

Анатолий Шарий
Подозрение Шарию объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины / Шарий.net

Политолог Андрей Золотарев рассказал, как объявленное подозрение СБУ блогеру Анатолию Шарию в государственной измене повлияет на рейтинг президента Владимира Зеленского.

Как заявил политолог Главреду, учитывая низкий уровень доверия к правоохранительным органам и то, что СБУ неоднократно оскандаливалось, самому Шарию в этом случае ничего не грозит.

"Тем не менее, с учетом ранее поданного иска об отмене регистрации партии Шария на местных выборах, вся эта история складывается в негативный для президента кейс. В данном случае спецслужба подставляет президента, так как до самого Шария она вряд ли дотянется, но осадок останется и информационный фон явно будет не в пользу Зеленского, поскольку госизмену Шария обратят в минус как патриотически настроенная публика, так и различные медиа и блогеры, которые близки к ОПЗЖ. То есть ударив по каналам Медведчука санкциями и фактически их закрыв, нужно было обратиться и к медиа Порошенко. Ведь сейчас это не принесет президенту ничего, кроме негатива", - говорит политолог.

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По слова Золотарева, партии Шария в любом случае может создать препятствие для участия в выборах.

"Когда в офис любой партии заходят "люди в штатском", это деструктивно сказывается на ее деятельности. Но даже в случае запрета партии Шария, ничто не мешает ее перерегистрировать – в Украине зарегистрированы более 300 партий и среди них полно диванных. Потому партия в дальнейшем может иметь видоизмененное название или быть зарегистрирована, например, на однофамильца", - говорит Золотарев.

Анатолий Шарий - о чем ранее сообщал Главред:

  • Анатолию Шарию 16 февраля объявили о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. По утверждениям следователей, скандальный блогер, проживающий в Испании, действовал против национальной безопасности Украины в информационной сфере.
  • Отмечается, что подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям уголовного кодекса: госизмена (ч. 1 ст. 111) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161).
  • Кроме того, Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.

Анатолий Шарий

42-летний Анатолий Шарий – видеоблоггер, в прошлом работал журналистом. Родился и до 2012 года проживал в Киеве. Ныне лидер политической партии Партия Шария, известен своей пророссийской позицией.

Сам видеоблоггер эти утверждения отрицает и называет себя медиаэкспертом.

Видеоблогер в своем YouTube-канале и в эфирах СМИ ретранслирует тезы Кремля в отношении Украины и пропаганду, нередко занимался дискредитацией украинского языка, государственных символов, публиковал фейковые данные, очерняющие украинскую армию, и так далее.

В 2013 году Шария в Нидерландах арестовал Интерпол по запросу украинской власти. Однако в его экстрадиции Украине отказали.

По данным СБУ, свои видео Шарий создает для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб.

Владимир Зеленский Андрей Золотарев Анатолий Шарий
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