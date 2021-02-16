Политолог рассказал, как спецслужбы подставляют Зеленского из-за подозрения Шарию

Подозрение Шарию объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины / Шарий.net

Политолог Андрей Золотарев рассказал, как объявленное подозрение СБУ блогеру Анатолию Шарию в государственной измене повлияет на рейтинг президента Владимира Зеленского.

Как заявил политолог Главреду, учитывая низкий уровень доверия к правоохранительным органам и то, что СБУ неоднократно оскандаливалось, самому Шарию в этом случае ничего не грозит.

"Тем не менее, с учетом ранее поданного иска об отмене регистрации партии Шария на местных выборах, вся эта история складывается в негативный для президента кейс. В данном случае спецслужба подставляет президента, так как до самого Шария она вряд ли дотянется, но осадок останется и информационный фон явно будет не в пользу Зеленского, поскольку госизмену Шария обратят в минус как патриотически настроенная публика, так и различные медиа и блогеры, которые близки к ОПЗЖ. То есть ударив по каналам Медведчука санкциями и фактически их закрыв, нужно было обратиться и к медиа Порошенко. Ведь сейчас это не принесет президенту ничего, кроме негатива", - говорит политолог.

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По слова Золотарева, партии Шария в любом случае может создать препятствие для участия в выборах.

"Когда в офис любой партии заходят "люди в штатском", это деструктивно сказывается на ее деятельности. Но даже в случае запрета партии Шария, ничто не мешает ее перерегистрировать – в Украине зарегистрированы более 300 партий и среди них полно диванных. Потому партия в дальнейшем может иметь видоизмененное название или быть зарегистрирована, например, на однофамильца", - говорит Золотарев.

Анатолий Шарий - о чем ранее сообщал Главред:

Анатолию Шарию 16 февраля объявили о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. По утверждениям следователей, скандальный блогер, проживающий в Испании, действовал против национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Отмечается, что подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям уголовного кодекса: госизмена (ч. 1 ст. 111) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161).

Кроме того, Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.