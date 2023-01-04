"Поля, усыпанные трупами": Буданов рассказал, что его ошеломило во время поездки в Бахмут

Глава украинской разведки подчеркнул, что российские оккупанты уже более полугода пытаются захватить Бахмут.

Буданов рассказал, что его ошеломило во время поездки в Бахмут / Минобороны РФ, офис президента Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о своей поездке в Бахмут Донецкой области. Сейчас там идут ожесточенные бои, оккупанты буквально заваливают линию фронта трупами своих солдат.

Как отметил Буданов в интервью ABC News, украинские военные показали ему поля с сотнями мертвых русских. По его словам, это было похоже на картину из кинофильма.

"Бойцы показали мне сектор, где трупы свалены в кучу, прямо как в кино. Сотни трупов просто гниют в открытом поле. Местами они нагромождены поверх других тел, как импровизированные стены. Когда российские войска атакуют на этом поле, они используют эти тела для прикрытия как щит. Но это не работает", - рассказал он.

Глава украинской разведки подчеркнул, что российские оккупанты уже более полугода пытаются захватить Бахмут. Несмотря на огромные потери, захватчикам не удается достичь решающего успеха.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 10 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города. По его словам, Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. Из-за этого российские оккупанты не отступают из города.

Как отметил советник Офиса президента Алексей Арестович, армия Украины наносит серьезный ущерб войскам России под Бахмутом Донецкой области. Арестович утверждает, что с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Недавно в Минобороны Великобритании заявили, что новые успехи оккупантов в районе Бахмута Донецкой области в ближайшее время маловероятны, при этом самые интенсивные бои уже позади. Примерно в середине декабря российские военные и наемники из ЧВК Вагнера усилили количество пехотных атак на позиции вокруг города, но пехоте оказывали очень незначительную поддержку.

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