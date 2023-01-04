glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Поля, усыпанные трупами": Буданов рассказал, что его ошеломило во время поездки в Бахмут

4 января 2023, 17:53
Глава украинской разведки подчеркнул, что российские оккупанты уже более полугода пытаются захватить Бахмут.
Кирилл Буданов, армия РФ
Буданов рассказал, что его ошеломило во время поездки в Бахмут / Минобороны РФ, офис президента Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о своей поездке в Бахмут Донецкой области. Сейчас там идут ожесточенные бои, оккупанты буквально заваливают линию фронта трупами своих солдат.

Как отметил Буданов в интервью ABC News, украинские военные показали ему поля с сотнями мертвых русских. По его словам, это было похоже на картину из кинофильма.

"Бойцы показали мне сектор, где трупы свалены в кучу, прямо как в кино. Сотни трупов просто гниют в открытом поле. Местами они нагромождены поверх других тел, как импровизированные стены. Когда российские войска атакуют на этом поле, они используют эти тела для прикрытия как щит. Но это не работает", - рассказал он.

Глава украинской разведки подчеркнул, что российские оккупанты уже более полугода пытаются захватить Бахмут. Несмотря на огромные потери, захватчикам не удается достичь решающего успеха.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 10 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города. По его словам, Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. Из-за этого российские оккупанты не отступают из города.

Как отметил советник Офиса президента Алексей Арестович, армия Украины наносит серьезный ущерб войскам России под Бахмутом Донецкой области. Арестович утверждает, что с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Недавно в Минобороны Великобритании заявили, что новые успехи оккупантов в районе Бахмута Донецкой области в ближайшее время маловероятны, при этом самые интенсивные бои уже позади. Примерно в середине декабря российские военные и наемники из ЧВК Вагнера усилили количество пехотных атак на позиции вокруг города, но пехоте оказывали очень незначительную поддержку.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Бахмут война России и Украины Кирилл Буданов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:08

Почему стиральная машина может прыгать и вибрировать: 5 причин неприятностей

18:02

"Может и дальше продолжать эту игру": Данилов наехал на Шольца из-за танков Leopard 2 для УкраиныВидео

17:54

"Контузия без последствий": Гиркин жестко обозвал Рогозина после ранения в ДонецкеВидео

17:53

"Поля, усыпанные трупами": Буданов рассказал, что его ошеломило во время поездки в БахмутВидео

17:52

Бизнес в военные времена: 711 миллионов гривень от Parimatch Ukraine в госбюджет и помощь ВСУ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:16

В 2022 году 9 больниц получили новое оборудование от "Фундации Течия"

17:00

РФ перебрасывает свои войска из-под Бахмута: оккупанты выбрали новую "жертву" - WSJВидео

16:58

Всю Украину накроет сильнейший циклон: синоптики предупредили о мощном снежном штормеВидео

16:40

Анатолий Анатолич жестко унизил Валерия Меладзе после его оправдания за слова "Слава Украине"

Реклама
16:33

Как стирать пуховик в стиральной машине: 5 главных правил, чтобы не угробить дорогую вам вещь

16:28

Лукашенко мог обмануть Путина с тестами на ковид: хакеры слили данныеВидео

16:21

Самый светлый день месяца: приметы на 6 января и что нельзя делать в Святой вечерВидео

16:11

Разведали и мощно ударили: в ВСУ раскрыли детали уничтожения сотен оккупантов в МакеевкеВидео

15:59

"От Крыма до Донбасса": весной ВСУ пойдут в самое горячее контрнаступление - БудановВидео

15:43

Путин стал посмешищем из-за фиаско в Украине, РФ ждет "трансфер силы" – БудановВидео

15:36

Голос країни и Андрей Мацола передали ВСУ оборудование, деньги на которое собрали в 12 сезоне шоу

15:36

12 блюд на Рождество 2023, которые принесут вам успех: самые простые и легкие рецептыВидео

15:03

Бойфренд Нади Дорофеевой намекнул на беременность певицы: "Услышали мои планы"

14:58

РФ перебрасывает на север Крыма новые военные подразделения: в ГУР объяснили планы КремляВидео

14:58

Путин может выклянчить военную помощь у 2-3 стран, но все не так просто - ОгрызкоВидео

Реклама
14:51

На Запорожье мощный прилет уничтожил комендатуру РФ до руин: оккупанты считают потериВидео

14:44

ЗРК Patriot развернут в Украине в максимально сжатые сроки: Кулеба сделал важное заявлениеВидео

14:25

Можно привлечь неприятности одним движением: приметы на 5 января, которые никогда не нарушалиВидео

14:18

Войска РФ перегруппировываются в Запорожской области и опасаются удара ВСУ по Мелитополю – АрестовичВидео

14:15

Мощный пожар в Сибири: партизаны остановили военные эшелоны РФ – ГУРВидео

14:03

Армия РФ теряет 80% из своих штурмовых групп под Бахмутом – нацгвардеецВидео

13:23

"Преступный улей должен быть разрушен": Кулеба призвал украинцев помочь выгнать РФ из Совбеза ООНВидео

13:22

"В РФ царь не может проиграть": для окончания войны нужно давить на окружение Путина – дипломатВидео

13:07

Почему нельзя дома держать денежное дерево: есть риск отравитьсяВидео

13:00

Гороскоп на завтра 5 января: у Скорпионов откроются таланты, а Тельцам придется держать чувства

12:51

Большой секрет маленького семечка: 4 способа вкусно использовать семена льна для железного здоровья

12:47

Как сделать дома идеальный порядок: 3 секрета, которые позволят забыть о постоянных уборках

12:43

Новые батареи ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T для ВСУ: Кулеба рассказал о переговорахВидео

12:15

Угроза удара с трех направлений: эксперт раскрыл сценарий нового наступления РФВидео

12:00

Гороскоп на сегодня 4 января: Львам – знакомства, Весам- конфликты, Водолеям – неожиданные сюрпризыВидео

12:00

В 2023 году режим Путина ожидает землетрясение, которое он может не пережить - ОгрызкоВидео

11:57

Ударили по войскам РФ и поставили флаг: Арестович рассказал об успехах ВСУ на Большом ПотемкинскомВидео

11:53

РФ вероятно нанесет ракетный удар по Украине на Рождество 2023 - ОК "Юг"Видео

11:49

Рогозин отправил Макрону осколок со своего хребта и обвинил НАТО в "военных преступлениях"Видео

11:48

Опорник оккупантов стерли в порошок: под Бахмутом ВСУ взорвали позиции РФВидео

Реклама
11:10

РФ не обстреливает Украину Кинжалами: в разведке объяснили, почему оккупанты берегут гиперзвуковые ракеты

11:04

Россия ждет новую партию дронов-камикадзе из Ирана: в ГУР рассказали деталиВидео

10:57

"Дешевый сырьевой придаток": после победы ВСУ Китай захватит ресурсы РФ - экспертВидео

10:25

Угроза ракетного удара: в ГУР назвали вероятные сроки новой массированной атаки РФВидео

10:00

Россия может пойти в наступление на Донбассе, Запорожье и "пощупать" Харьковщину – АрестовичВидео

09:56

Гороскоп Таро на январь 2023: Ракам - много работы, Львам - испытание, Девам - разочарованиеВидео

09:54

Отрубили пальцы и убили: оккупанты на Херсонщине жестоко замучили украинцаВидео

09:30

Что будет, если кушать каждый день апельсины и какая польза от фруктов

09:08

У Байдена раскрыли планы РФ по Украине: враг не стремится к диалогу и хочет аннексировать территорииВидео

09:00

Бои в Крыму и выход на границы 1991 года: чего ждать от событий на фронте в 2023-м

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять