Поляки убеждены, что РФ атакует страны Евросоюза, а венгры - не верят: новый опрос

Поляки убеждены, что РФ атакует страны Евросоюза, а венгры - не верят / коллаж ua.depositphotos.com

60% поляков убеждены ‒ если российских агрессоров не остановить в Украине, то они нападут и на другие страны Европы. Именного такие данные выяснились в результате социологического опроса словацкого аналитического центра GLOBSEC.

Вопрос социологи сформулировали так: "Россия не остановится на Украине, она вторгнется также и в другие европейские страны. Согласны/нет?".

Жители Эстонии, Чехии и Словакии переживают по поводу вероятного вторжения русских чуть меньше, чем жители Польши ‒ соответственно, 47%, 45% и 41% их граждан полагают, что Кремль, кроме Украины, атакует и другие страны Европы.

Больше всего уверенных, что Россия ограничится войной с Украиной – в Венгрии (67% респондентов) и Болгарии (64% респондентов), а также в Словакии, Румынии и Латвии (по 55% респондентов).

Лишь 23% венгров (и треть респондентов-румын с латвийцами) считают, что Россия точно устроит войну против другой страны, если ее не разобьют в Украине.

"Респонденты, как правило, несколько скептически относились к тому, что территориальная экспансионистская политика России будет распространяться за пределы Украины ‒ большинство в пяти из девяти стран считает маловероятным вторжения в другие европейские страны. Эти взгляды, возможно, сформированы опасениями дальнейшего конфликта с Москвой и сдерживающим эффектом членства в НАТО", – отметили аналитики.

Читайте такжеУкраинцы категорически против территориальных уступок для завершения войны - опрос

Напомним, ранее, в марте нынешнего года, данные опроса проекта YouGov показали: 81% американцев считают Украину дружественной либо союзной страной, а 71% считают Россию вражеским государством.

И лишь 10% американцев не уверены, является Украина дружественной или недружественной.

Граждане США весной 2022 года относились к Украине позитивнее, чем к Франции и Японии. Выше показатели в графах "друг" или "союзник" только у Великобритании, Австралии и Канады.

Другие новости: