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Помешали собаки: самолет в Симферополе блуждал по взлетно-посадочной полосе

18 июня 2021, 17:46
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Пара псов, гуляющая по посадочной полосе, заставила ждать около 200 людей, находившихся на борту.

Авиаперелеты, самолет
Животных прогнали специалисты аэродромной службы / Reuters

В аэропорту Симферополя в пятницу, 18 июня, произошел очередной казус. Пассажирский самолет, следовавший из Москвы, не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и сделал несколько кругов над площадкой.

Как сообщает Интерфакс, посадка была невозможной из-за бродячих собак, которые гуляли по самой полосе.

"Диспетчер посадки утром в пятницу получил доклад от наземных служб о нескольких животных на полосе, предварительно - о бродячих собаках. Он передал информацию командиру самолета Airbus 320, который заходил на посадку. Было принято решение об уходе на второй круг", - говорится в сообщении.

На помощь пилоту пришли специалисты аэродромных служб и прогнали двух псов. После этого самолет, на борту которого находились 166 пассажиров и 6 членов экипажа, благополучно приземлился.

Интересно, что подобный конфуз случился в четверг, 17 июня. В том же Симферополе взлетно-посадочную полосу заблокировал Boeing 767, который выкатился из колеи, и помешал сделать посадку другим воздушным кораблям.

Ранее Главред писал об эвакуации пассажиров самолета Boeing-767, стойка шасси которого загорелась во время посадки в аэропорту российского города Барнаул. Люди с криками выбегали из пламенного самолета. К счастью, никто не пострадал.

Добавим, в прошлом году украинка Алена Федченко на борту самолета, следовавшего рейсом Доха-Бангкок, приняла роды у пассажирки из Таиланда.

Оказалось, что 23-летняя гражданка Таиланда при помощи балахона скрыла доношенного беременность от сотрудников аэропорта и самолета, ибо беременным на шестом месяце и больше, согласно правилам IATA, летать запрещено.

Несмотря на ЧС, мальчик родился полностью здоровым. А после родов самолет Qatar Airways совершил вынужденную посадку в Калькутте (Индия), где и оформили ребенка.

Симферополь собаки самолет Боинг
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