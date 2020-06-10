В Минфине обнародовали планы на помощь в €500 млн от ЕС

Деньги потратят на нужды бюджета / REUTERS

В Министерстве финансов разъяснили о планах на макрофинансовую помощь от Евросоюза – куда направят 500 млн евро.

"Украина получила от Европейской комиссии второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро. Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10.06.2035 года. Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и будут способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве констатировали, что получение указанных средств также будет способствовать сохранению финансовой стабильности в Украине после удара по экономике в связи с пандемией Covid-19.

Читайте такжеЧто будет с долларом после получения Украиной транша МВФ - прогноз экспертаКак известно, льготный кредит предоставили после выполнения в конце 2019 года специальных условий. В них входят, в частности, реформы в борьбе с коррупцией, в социальной политике, энергетике, изменения в таможенной политике, реформирование налоговой и таможенной служб и так далее. Евросоюз объявил о выделении Украине кредита в сумме 500 млн евро в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи, по которой с 2014 года ЕС предоставил Украине кредит на общую сумму 3,8 млрд евро.

Напомним, в новом меморандуме Украины с МВФ для нашей страны прописан курс, который мало чем отличается от курса предыдущего президента Петра Порошенко.

Также был опубликован документ, согласно которому Украина по условиям договоренностей с МВФ должна пойти на ряд жестких уступок в области социальной политики.