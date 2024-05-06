Поможет оттеснить РФ: Шмыгаль назвал условие переброски западных войск в Украину

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал вопрос вероятности ввода западных войск в Украину.
Если придет такое время, Киев будет благодарен подобному шагу от партнеров, цитирует его CBC.
Премьер-министр говорит, что подкрепление со стороны западных военнослужащих поможет Украине оттеснить врага.
Комментируя вопрос о том, будет ли приветствовать Украина введение войск из стран НАТО, Шмыгаль заявил, что это поможет отбросить врага. Впрочем, сегодня Киев просит у союзников только военную технику.
"Если придет время, мы будем абсолютно благодарны, и мы будем рады", - добавил Шмыгаль.
Ввод западных войск в Украину – главные новости по теме
Ранее сообщалось о том, что НАТО может войсками вмешаться в войну в Украине. Североатлантический альянс определил для себя две красные линии – если агрессор Россия их пересечет, возможно прямое участие блока в войне в Украине.
Комментируя заявление Макрона, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все зависит от того, какое число войск страны Запада могут отправить в Украину. По его словам, если будет готовность отправить 50 тысяч военных, то это уже другой уровень.
Идея Макрона о западных войсках в Украине неправильная, считает министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Как полагает британский дипломат, сценарий грозит опасной эскалацией.
Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации.
До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.
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