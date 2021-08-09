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Поощрение за вакцинацию: семейных врачей захотели вознаграждать за количество прививок

9 августа 2021, 16:00
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Рассматривается возможность начисления баллов непрерывного профессионального развития за высокие результаты охвата пациентов.

В Украине открылся первый центр массовой вакцинации от COVID-19
В Украине будут поощрять семейных врачей за вакцинацию пациентов / УНИАН

В Национальной службе здоровья Украины заговорили о вознаграждении семейных врачей, которые сделают антиковидные прививки большему количеству пациентов.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

"Сейчас совместно с НСЗУ рассматриваем возможность введения и дополнительного финансового вознаграждения семейным врачам за высокие результаты охвата прививками от COVID-19 среди взрослых пациентов", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, министерство здравоохранения Украины также рассматривает возможность начисления баллов непрерывного профессионального развития за достижение высоких результатов в охвате пациентов.

"Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80%, ему будет зачисляться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации, начиная с 2022 года", - добавил Ляшко.

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Между тем, в Минздраве отмечают, что согласно данным исследования ЮНИСЕФ/USAID, 64% украинцев в целом и 72% людей от 60 лет, принимая решение о прививке, прислушиваются именно к советам семейного врача.

"Именно поэтому семейные врачи являются ключевыми и должны агитировать в пользу вакцинации - они должны активнее коммуницировать с пациентами и опираться на доказательную медицину", - указано в сообщении.

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Напомним, в Минздраве рассказали, как будут работать школы во время новой волны коронавирусной инфекции. Если Украину накроет новая вспышка COVID-19, то школы, находящиеся в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах, смогут работать, если в них будет вакцинировано 80% педагогов.

Также ранее Кузин заговорил о возможности привилегий для вакцинированных украинцев, однако добавил, что этот вопрос власти будут рассматривать в середине текущего месяца.

семейный врач новости Украины вакцинация от коронавируса
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