Венедиктова розповіла, чи готова вона підписати підозру Порошенко/ УНИАН

Руководитель Офиса Генерального прокурора Ирина Венедиктова поставит свою подпись под подозрением пятому президенту Украины Петру Порошенко (ныне – лидеру политсилы Европейская солидарность) ‒ если для такого будет достаточно доказательств и законных оснований.

Соответствующее заявление она сделала в интервью порталу УН. "При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрение действующим народным депутатам. Я не слабый человек, и я это сделаю в рамках четко регламентированного закона способа. В том числе Порошенко", – заявили Венедиктова.

Читайте такжеКоломойский потребовал открыть дело против Порошенко и ГонтаревойОна также рассказала, что владеет всей полнотой информации по поводу каждого дела, которое открыто против бывшего президента.

"Я как никто в курсе, какие это дела. 17 дел открыл Руслан Рябошапка, четыре дела открыла я, причем три по решению суда, одно по заявлению Деркача [о записях разговоров Порошенко и Джо Байдена – Главред], но решение суда совпадает с заявлением Деркача", – подытожила Венедиктова.

На вопрос ‒ достаточно ли сейчас оснований для принятия такого решения (подписания подозрения Поршенко), генеральный прокурор отметила лишь тот факт, что сейчас продолжается активная фаза расследования.

"Так или иначе, придет время принимать законные процессуальные решения, и они будут разные", — отметила Венедиктова.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос экс-президента Петра Порошенко в Государственное бюро расследований 10 июня 2020 года.