УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Венедиктова розповіла, чи готова вона підписати підозру Порошенко

9 июня 2020, 11:46

Генропрокурор Ирина Венедиктова высказалась по резонасной теме.

Венедиктова
Венедиктова розповіла, чи готова вона підписати підозру Порошенко/ УНИАН

Руководитель Офиса Генерального прокурора Ирина Венедиктова поставит свою подпись под подозрением пятому президенту Украины Петру Порошенко (ныне – лидеру политсилы Европейская солидарность) ‒ если для такого будет достаточно доказательств и законных оснований.

Соответствующее заявление она сделала в интервью порталу УН. "При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрение действующим народным депутатам. Я не слабый человек, и я это сделаю в рамках четко регламентированного закона способа. В том числе Порошенко", – заявили Венедиктова.

Читайте такжеКоломойский потребовал открыть дело против Порошенко и ГонтаревойОна также рассказала, что владеет всей полнотой информации по поводу каждого дела, которое открыто против бывшего президента.

"Я как никто в курсе, какие это дела. 17 дел открыл Руслан Рябошапка, четыре дела открыла я, причем три по решению суда, одно по заявлению Деркача [о записях разговоров Порошенко и Джо Байдена – Главред], но решение суда совпадает с заявлением Деркача", – подытожила Венедиктова.

На вопрос ‒ достаточно ли сейчас оснований для принятия такого решения (подписания подозрения Поршенко), генеральный прокурор отметила лишь тот факт, что сейчас продолжается активная фаза расследования.

"Так или иначе, придет время принимать законные процессуальные решения, и они будут разные", — отметила Венедиктова.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос экс-президента Петра Порошенко в Государственное бюро расследований 10 июня 2020 года.

новости Украины Петр Порошенко Офис генпрокурора подозрение
Сейчас вы просматриваете новость «Венедиктова розповіла, чи готова вона підписати підозру Порошенко». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:46
Когда появится вакцина от коронавируса: в Китае назвали новые сроки
11:46
Венедиктова розповіла, чи готова вона підписати підозру Порошенко
11:25
Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП со смертельным исходом
11:15
В Раде появился законопроект Зеленского о всеукраинском референдуме
11:08
В ВОЗ выяснили, могут ли бессимптомные пациенты с коронавирусом заражать окружающих
11:02
"Я хочу дать вам эксклюзив": Настя Ивлеева отреагировала на слухи о своем пьяном вождении
10:58
Выборы мэра Киева: эксперт назвал главного кандидата на победу
10:32
"Россия - оккупант": "партизаны" в тылу боевиков "ДНР" расклеили новые листовки - фото
10:22
Коронавирус в Украине 9 июня: за сутки еще почти 400 новых зараженных - обновлено
10:13
Два известных украинских журналиста представят ОРДЛО на переговорах по Донбассу
10:08
ДТП с Ефремовым - появились фото убитого Сергея Захарова
10:04
В Слуге народа назвали условие для отставки Авакова - СМИ
09:59
Дело MH-17: трибунал в Гааге приобщит к делу интервью Гиркина Гордону
09:21
Умер водитель авто, в которое въехал пьяный Михаил Ефремов
09:18
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 9 июня
09:13
Расовые проблемы станут причиной конца Америки мнение
09:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июня: поддержка покровителей и серьезный штраф Видео
08:54
В Киеве закроют известную сеть пиццерий
08:51
Россия и США согласились на переговоры по новой ядерной сделке
08:24
Американские санкции забивают последний гвоздь в гроб Северного потока мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять