Венедиктова рассказала, сколько дел против Порошенко закрыли

Ирина Венедиктова рассказала об уголовных делах против Петра Порошенко / УНИАН

В Единый реестр досудебных расследований на минувшей неделе правоохранители внесли информацию о закрытии трех уголовных дел, в которых фигурировал экс-президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает портал Гордон со ссылкой на заявление, которое на брифинге 18 июня 2020 года сделала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Производства относительно назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Все эти производства были внесены в ЕРДР по заявлению [экс-замглавы Администрации президента - Главред] Андрея Портнова", – заявила она.

Читайте такжеЗеленский и Венедиктова как шедевры: фанаты Порошенко поставили карикатуры под ГБР - фотоПо словам Венедиктовой, уголовное производство, в рамках которого Петру Порошенко сообщили о подозрении, было начато по заявлению руководителя Службы внешней разведки Украины.

"В этом вся разница. Когда заявление о преступлении подает глава внешней разведки, то, наверное, и следственная, и судебная перспектива совсем иная", – подытожила она.

Напомним, ранее Ирина Венедиктова заявляла о том, что поставит свою подпись под подозрением пятому президенту Украины Петру Порошенко лишь если для такого действия будет достаточно доказательств и законных оснований.