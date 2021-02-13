Посол Канады раскрыла, чего требуют от Украины западные лидеры

Посол Канады в Украине Лариса Галадза перечислила три главных реформы, реализации которых требуют от Киева западные партнеры, в частности Канада.
Посол Канады в Украине Лариса Галадза перечислила три главных реформы, реализации которых требуют от Киева западные партнеры – в первую очередь страны G7 и, в частности, Канада.
На первом месте для западных стран – реорганизация украинской судебной системы, рассказала Галадза в интервью англоязычному проекту #KyivNotKiev. Она назвала судебную реформу "самым большим приоритетом".
Второй реформой является поддержка макрофинансовой стабильности. На третьем месте – реформа безопасности.
Читайте такжеВозвращение в первоначальную точку: КСУ отменил ряд положений судебной реформыГаладза заверила, что Канада является партнером Украины не только в Большой семерке, но и в Организации Североатлантического договора (НАТО).
"Партнерство, которое есть у Украины и которое она хочет углубить с НАТО, является прямым интересом для Канады", – считает дипломатка.
Ранее сообщалось, что ЕС не признает перспектив членства Украины и раскритиковал Киев за коррупцию. Евродепутаты раскритиковали Украину за коррупцию, которая тормозит реформы.
Отношения Украины и Канады: новости
- Разведка Канады сообщила о секретных записях Ирана по делу сбитого МАУ. Разведка Канады получила секретные записи, на которых вероятный министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил данные о сбитом самолете МАУ.
- Трюдо обвинил режим Сталина в гибели украинцев во время Голодомора. Канадский лидер полагает, что граждане Украины выстояли и выдержали этот жестокий удар.
- Канада выделит Украине кругленькую сумму. Стало известно, на что потратят деньги. Министры отметили образцовую взаимодействие Украины и Канады в сфере безопасности.