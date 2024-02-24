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"Поставить точку в существовании РФ": в ОП назвали главный вывод двух лет войны

Алексей Тесля
24 февраля 2024, 18:07
РФ - это страна, которая может существовать, только разрушая чужие жизни, говорит Михаил Подоляк.
Подоляк, войска РФ
Михаил Подоляк прокомментировал итоги двух лет войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, минобороны РФ

По итогам двух лет большой войны следует сделать несколько основных выводов, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как написал он в своем Telegram, РФ должна, может и должна проиграть, иначе не будет никаких правил, никакого мира и никакого будущего.

Представитель ОП убежден в том, что РФ - это страна, которая может существовать, только разрушая чужие жизни.

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Он считает, что решение, которое не было принято вовремя (в 2014 году, после аннексии Крыма и начала вторжения в Украину), обязательно спровоцирует гораздо большую трагедию.

"Ну и главное. Украина уже доказала, что никогда нельзя сдаваться. Вместе с партнерами нам вполне по силам поставить военную точку в существовании агрессивной РФ", - добавил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Вероятность переговоров с РФ

Ранее Владимир Зеленский рассказал, когда будут переговоры с Россией и на каких условиях. Украина будет говорить с Россией с сильной позиции, заявил президент.

Напомним, ранее Подоляк раскрыл планы Путина по войне против Украины и назвал цель "переговоров". Россия, когда полномасштабно напала на Украину, выстраивала более масштабный план, чем захват государства, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Как сообщалось ранее, более 70% украинцев за переговоры с Россией, но есть нюанс. Около 73% респондентов считают, что готовы терпеть войну со страной-оккупантом столько, сколько потребуется, говорится в исследовании социологов КМИС.

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Михаил Подоляк война России и Украины
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