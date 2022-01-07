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Потерял много крови: в Николаеве подросток пытался себя убить после ссоры с родными

7 января 2022, 17:33
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Неравнодушные люди успели вызвать полицию, и парня удалось спасти.

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В Николаеве подросток пытался совершить самоубийство после ссоры с родными / Скриншот

В Николаеве патруль полицейских и нацгвардейцев спас подростка, который пытался покончить с собой.

Парень вечером пошел в местный парк и перерезал себе вены, сообщила в пятницу, 7 января, пресс-служба МВД.

Отмечается, что этот случай произошел около 19:00 5 января. Парня вовремя заметили неравнодушные, которые вызвали полицию.

"Общий автопатруль гвардейцев и патрульной полиции несли службу по охране общественного порядка в Заводском районе города, когда на служебный планшет поступило сообщением о том, что на аллее в местном парке, находится юноша, который порезал себе вены", – говорится в сообщении.

Правоохранители прибыли на место происшествия через несколько минут. Они увидели, что на скамейке в парке лежит парень, на руках у которого довольно глубокие порезы. Подросток уже успел потерять довольно много крови.

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Патрульные сразу бросились оказывать ему первую медицинскую помощь. Они жгутом остановили кровотечение и перебинтовали руку. Затем парня передали медикам скорой помощи.

Юноша рассказал, что хотел себя убить из-за ссоры с родителями.

Напомним, в Черкассах возле моста любви нашли мертвой 21-летнюю девушку. Предполагают, что девушка сама спрыгнула с моста.

Кроме этого, в Тернополе нашли мертвой 16-летнюю девушку. По предварительным данным, она покончила с собой.

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