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В Черкассах возле моста любви нашли мертвой 21-летнюю девушку

13 декабря 2021, 21:56

21-летняя девушка погибла на месте происшествия.

Мост любви / Mandrivnic Cherkasy

В Черкассах в парке Сосновый бор в понедельник обнаружили мертвой 21-летнюю девушку.

Как сообщает в Facebook директор КП Дирекция парков Сергей Рубан, мост любви был закрыт, однако девушка, вероятно, перелезла через забор и спрыгнула с него.

21-летняя погибла на месте происшествия.

"На этой неделе КП "Дирекция парков" обратится с письмом в Черкасский городской совет, в котором будем просить предусмотреть в средства для безопасности моста", - сообщил Сергей Рубан.

В комментариях к сообщению смерть девушки подтвердила также и спикер полиции Черкасщины Зоя Вовк.

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Она добавила, что умершая была с 2000 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в учебном центре Десна в Черниговской области произошло самоубийство - военный срочной службы застрелился, когда находился на посту.

Инцидент произошел около 4 часов ночи. Военному было 23 года, а до дембеля ему оставался месяц.

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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