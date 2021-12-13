В Черкассах возле моста любви нашли мертвой 21-летнюю девушку

Мост любви / Mandrivnic Cherkasy

В Черкассах в парке Сосновый бор в понедельник обнаружили мертвой 21-летнюю девушку.

Как сообщает в Facebook директор КП Дирекция парков Сергей Рубан, мост любви был закрыт, однако девушка, вероятно, перелезла через забор и спрыгнула с него.

21-летняя погибла на месте происшествия.

"На этой неделе КП "Дирекция парков" обратится с письмом в Черкасский городской совет, в котором будем просить предусмотреть в средства для безопасности моста", - сообщил Сергей Рубан.

В комментариях к сообщению смерть девушки подтвердила также и спикер полиции Черкасщины Зоя Вовк.

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Она добавила, что умершая была с 2000 года рождения.

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