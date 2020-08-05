Выяснилась истинная причина "гейзера" на проспекте Победы в Киеве

Названа причина "гейзера" на проспекте Победы / Скриншот

Сегодня в Киеве на проспекте Победы образовался почти 10-метровый фонтан в результате порыва теплосети.

Как сообщила пресс-служба КП Киевтеплоэнерго, в 16:20 на проспекте Победы, 11 произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 500 мм.

"Повреждение обнаружено в ходе гидравлических испытаний сетей от теплоисточника СТ-1. Повреждение локализовано. Аварийные бригады Киевтеплоэнерго начинают ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сеть эксплуатируется более 30 лет. За последние 3 года на ней произошло 5 повреждений.

Как писал Главред, в среду, 5 августа, в Киеве появился новый "гейзер" – вода била из-под земли на проспекте Победы.

Напомним, 11 июля в Киеве в районе Березняки по адресу ул. Мыколайчука 7/2 прорвало трубу. После аварии струя холодной воды достигала верхнего этажа девятиэтажного дома, были выбиты окна и повреждены балконы.