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Повторное наступление РФ на Киев: российский оппозиционер оценил риск вторжения из Беларуси

7 января 2023, 01:33
Без армии Лукашенко у военных РФ нет серьезных сил, чтобы организовать масштабную военную операцию и наступать на Киев.
Геннадий Гудков
Геннадий Гудков оценил риск повторного наступления РФ на Киев / Фото УНИАН, Википедия

Российский диктатор Владимир Путин может и хотел бы во второй раз попытаться захватить Киев, но у него нет для этого ни сил, ни возможностей. Такое мнение в интервью Главреду озвучил российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков.

"Мне кажется, он (Путин, - ред.) пока рассчитывает на армию Александра Лукашенко, а Лукашенко рассчитывает, что война закончится раньше, чем его припрут к стенке с требованием заставить армию Беларуси вступить в бой с Украиной", - сказал политик.

По его словам, у Путина и Лукашенко разные цели.

"И, ссылаясь на военных экспертов, без армии Лукашенко у российской армии нет серьезных сил, чтобы организовать масштабную военную операцию и наступать на Киев", - резюмировал Гудков.

Риск повторного наступления на Киев

Военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение Общество будущего) Евгений Карась говорил, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от идеи захватить украинскую столицу. Это для него является единственным вариантом завершить войну на своих условиях. Однако президент РФ понимает, что дальше оккупантам придется бежать из Киева, потому что удержать город они не смогут.

Военно-политический аналитик Юрий Фёдоров заявил, что российские оккупанты не смогут добиться "успеха", если пойдут в новое наступление на Киев.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что армия РФ не сможет взять Киев в случае нового наступления. Российское войско обессилено, в России иссякают высокоточные боеприпасы. Поэтому в случае наступления на украинскую столицу оккупанты не смогут продвинуться далеко.

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