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Поздравление из 90-х: Малюська озадачил странным фото с паяльником

17 декабря 2020, 15:33
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Денис Малюська опубликовал поздравление работникам Государственной исполнительной службы.

Малюська
Денис Малюська / УНИАН

Министр юстиции Денис Малюська опубликовал поздравление работникам Государственной исполнительной службы с их профессиональным праздником, который отмечается 17 декабря.

В своем сообщении в Facebook он продемонстрировал, при помощи каких средств происходило принудительное взыскание задолженности в 90-х.

"Каким-то таким было представление о "принудительном взыскании задолженности" в 90-х", — подписал Малюська фотографию, на которой он стоит с утюгом и паяльником в руках.

По его словам, сейчас работа по взысканию задолженности ассоциируется с работой исполнителя на компьютере.

"И да, я в курсе, что АСВП (Автоматизированная система исполнительного производства, — ред.) подвисает (через месяц будет летать), зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают. Но система постоянно меняется к лучшему. И это — благодаря Вам. С Днем работника государственной исполнительной службы!" — добавил Малюська.

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/ Фейсбук Д.Малюськи

Напомним, ранее сообщалось о том, что фото читающего стоя на руках Малюськи разозлило Сеть.

Минюст новости Украины Денис Малюська
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