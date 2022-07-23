Пожар вспыхнул моментально: появились подробности ракетного удара по Одесскому порту и первые фото

Порт в Одессе / Суспильне Одесса

Сегодня, 23 июля, оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами. В сети появилось видео и фото последствий обстрела.

В результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту есть пострадавшие, сообщил глава Одесской ОВА Максима Марченко.

"Сегодня, на следующий день после подписания договора об экспорте зерна, Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр". К сожалению, есть раненые. Повреждена инфраструктура порта", - заявил Марченко.

Он подчеркнул, что после подобного удара весь мир должен убедиться, что Россия - страна-террорист, с которой невозможно договориться.

Появились кадры, как спасатели ликвидируют пожар, который повредил инфраструктуру Одесского морского торгового порта. Он вспыхнул после удара россиян.

Ракетный удар РФ по Одессе

Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту, где хранилось зерно, которое планировали отправить на экспорт. Впоследствии стало известно, что оккупанты обстреляли порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Как сообщал Главред, в ООН прогнозировали, что первый корабль с украинским зерном на борту мог покинуть украинский порт в Одесской области уже в субботу, 23 июля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удары оккупантов по порту Одессы после подписания договора о "зерновой коридор" является очередной подлой провокацией Кремля, которая показывает, как Россия стремится к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и отметил, что верить словам России нельзя ведь она всегда найдет пути, как это не выполнять.

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Зерновая сделка с РФ

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, которое разблокирует экспорт украинского зерна по Черному морю.

Это соглашение будет действовать 120 дней, но предусмотрена возможность продления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об экспорте зерна по Черному морю является демонстрацией того, что Украины выстоит в войне против России. Он также добавил, что благодаря соглашению около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. По состоянию на сейчас в Украине в наличии зерна на 10 млрд долларов.

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