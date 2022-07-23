УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пожар вспыхнул моментально: появились подробности ракетного удара по Одесскому порту и первые фото

23 июля 2022, 21:41

Появились кадры, как спасатели ликвидируют пожар, который повредил инфраструктуру Одесского морского торгового порта.

Порт в Одессе
Порт в Одессе / Суспильне Одесса

Сегодня, 23 июля, оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами. В сети появилось видео и фото последствий обстрела.

В результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту есть пострадавшие, сообщил глава Одесской ОВА Максима Марченко.

"Сегодня, на следующий день после подписания договора об экспорте зерна, Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр". К сожалению, есть раненые. Повреждена инфраструктура порта", - заявил Марченко.

Он подчеркнул, что после подобного удара весь мир должен убедиться, что Россия - страна-террорист, с которой невозможно договориться.

Появились кадры, как спасатели ликвидируют пожар, который повредил инфраструктуру Одесского морского торгового порта. Он вспыхнул после удара россиян.

Порт Одессы

Ракетный удар РФ по Одессе

Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту, где хранилось зерно, которое планировали отправить на экспорт. Впоследствии стало известно, что оккупанты обстреляли порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Как сообщал Главред, в ООН прогнозировали, что первый корабль с украинским зерном на борту мог покинуть украинский порт в Одесской области уже в субботу, 23 июля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удары оккупантов по порту Одессы после подписания договора о "зерновой коридор" является очередной подлой провокацией Кремля, которая показывает, как Россия стремится к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и отметил, что верить словам России нельзя ведь она всегда найдет пути, как это не выполнять.

Смотрите онлайн новости Одесса

Зерновая сделка с РФ

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, которое разблокирует экспорт украинского зерна по Черному морю.

Это соглашение будет действовать 120 дней, но предусмотрена возможность продления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об экспорте зерна по Черному морю является демонстрацией того, что Украины выстоит в войне против России. Он также добавил, что благодаря соглашению около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. По состоянию на сейчас в Украине в наличии зерна на 10 млрд долларов.

Читайте также:

война в Украине Одесса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:10

"Тирана ликвидировали": Огрызко спрогнозировал, когда Путина отстранят от власти

22:09

"Путин, чтоб ты…": Верка Сердючка разрывает соцсети новой кричалкойВидео

21:41

Пожар вспыхнул моментально: появились подробности ракетного удара по Одесскому порту и первые фотоВидео

21:21

Елена Зеленская очаровала стильным образом на саммите в Киеве: как выглядит первая леди УкраиныВидео

21:10

Под завалами люди: россияне ударили по дому в Николаеве, пострадала девочкаВидео

Реклама
21:06

Украину накроет градом и налетит ураган: синоптик назвала датуВидео

20:23

Уничтожено много вражеской техники: в Горловке прогремел мощный взрывВидео

20:20

ВСУ мощным ударом "денацифицировали" отряд Сахалинского ОМОНа: сразу 12 убитыхВидео

20:04

Трасс припугнула Путина: чем больше ракет будете запускать, тем больше будем помогать Украине

19:45

Гороскоп на завтра, 24 июля 2022: Львам – деньги, Скорпионам – необычные события, Рыбам – сплетниВидео

19:44

Новым послом Украины в Германии может стать Алексей Макеев: что о нем известно

19:42

Цены на продукты взлетят: что подорожает больше всего в УкраинеВидео

19:40

Как ухаживать за руками после 40 лет: 4 невероятно простых правила вернут коже молодость

19:28

Зерновая удавка для Украинымнение

19:12

Больше 60 грн за литр: эксперт раскрыл сценарий резкого скачка цен на АЗСВидео

19:07

Одну из улиц города Хуст на Закарпатье переименовали в честь Бориса Джонсона

18:35

Россия набирает новое "мясо", чтобы перебросить в Украину - разведкаВидео

18:29

"50 оккупантов взорвались во время совещания": армия РФ в панике оцепила территорию ЛисичанскаВидео

18:17

Россия цинично заявила Турции, что "не имеет абсолютно никакого отношения" к удару по порту ОдессыВидео

17:58

"Всегда была сильной": Влад Яма растрогал воспоминаниями о покойной Руслане ПисанкеВидео

Реклама
17:53

С днем рождения дочери – поздравления от всего сердца, милые картинки и открытки

17:39

"Самое удачное место для суда": в Украине предлагают провести трибунал над РФ в ХарьковеВидео

17:38

Россия может поделиться на 19 независимых республик: на форуме в Праге обсуждают пути распада РФВидео

17:29

Резников об ударе по порту Одессы: Россия хочет морить голодом другие страныВидео

17:07

Оккупантам некуда будет деваться: ВСУ уничтожают мосты, чтобы заблокировать врага - экспертВидео

17:00

"Вы победите": Джонсон приехал к украинским военным на полигон в БританииВидео

16:54

РФ всегда найдет пути, как не выполнять обещания: Зеленский о ракетном обстреле ОдессыВидео

16:17

Орбан стал на сторону Путина и обвинил ЕС в "неправильной позиции" в войнеВидео

16:13

"Бомбы по 500 кг": в Воздушных силах сообщили об угрозе для УкраиныВидео

16:07

Третья мировая уже началась: дипломат объяснил, почему Запад держится в стороне и какая роль КитаяВидео

16:01

Обстрел Одессы: у Зеленского назвали РФ "ничтожной" и обвинили в подлой провокацииВидео

15:40

В ОП допускают второй "жест доброй воли" РФ в Херсоне: Подоляк назвал условие

15:24

Приметы на 24 июля: какие 3 вещи нельзя делать в день Ольги, чтобы не лишиться достаткаВидео

15:15

Сразу на 20 тыс. гривен: депутаты Верховной Рады подняли себя зарплаты до 49 тысячВидео

15:12

"Война в Украине на годы не затянется": дипломат назвал сроки завершения войныВидео

14:51

Защищая Украину от оккупантов, трагически погиб украинский футболист

14:40

Взрывное совещание в Лисичанске: полсотни оккупантов уничтожены в результате "хлопка"Видео

14:40

ВСУ ударили по Дарьевскому мосту на Херсонщине: отрезают оккупантов от поставок оружияВидео

14:23

Самый вкусный грибной паштет с хрустящими гренками: быстрый рецептВидео

14:14

Синоптик предупредил об атаке африканской жары: когда и где Украину раскалит под +40°Видео

Реклама
13:49

Продивус просит лишить боксера-коллаборанта Невеселого звания мастера спорта: "Предателям ничего не сойдет с рук"

13:45

Уничтожили оккупантов, БМП и вертолет: появились подробности освобождения села на ХерсонщинеВидео

13:29

Лучшие гарантии - больше оружия для Украины: у Зеленского ответили на обстрел РФ ОдессыВидео

13:25

РФ ударила ракетами по порту в Одессе: там было зерно, которое ждало отправкиВидео

13:12

"Ей было больно, но она улыбалась": муж Русланы Писанки впервые дал интервью после ее смертиВидео

12:55

"Шарик лопнет": пластический хирург объяснил, что не так с внешностью ПутинаВидео

12:31

Думал, что армия РФ - "самая сильная в мире": ВСУ ликвидировали самоуверенного оккупанта

12:26

Убийственное лечение: в РФ умер глава создающего оружие для российской армии КБ

12:17

В России живут "рабы", им нужен "царь": Огрызко рассказал, почему россияне не свергнут ПутинаВидео

11:37

Победа Украины в войне с РФ: экс-глава МИД назвал два ключевых условияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять