Россия цинично заявила Турции, что "не имеет абсолютно никакого отношения" к удару по порту Одессы

Россия цинично заявила Турции, что не обстреливала порт в Одессе / Коллаж Media.az, Суспільне

Россия пытается сбросить с себя ответственность за попытку срыва экспорта украинского зерна ракетным ударом по порту в Одессе. Представители РФ цинично сообщили Турции, что якобы "не имеют отношения к обстрелу Одессы". Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает TRT Haber.

Он отметил, что министр обороны Украины Алексей Резников сразу сообщил о случившемся. Тогда турецкая сторона решила обсудить инцидент с Россией, но там, как всегда, заявили, что "РФ непричастна".

"В контакте, который мы установили с Россией, россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос. Тот факт, что такой инцидент произошел сразу после сделки по отгрузке зерна, нас очень беспокоит", - сказал Хулуси Акар.

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Ракетный удар РФ по Одессе

Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту, где хранилось зерно, которое планировали отправить на экспорт. Впоследствии стало известно, что оккупанты обстреляли порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Как сообщал Главред, в ООН прогнозировали, что первый корабль с украинским зерном на борту мог покинуть украинский порт в Одесской области уже в субботу, 23 июля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удары оккупантов по порту Одессы после подписания договора о "зерновой коридор" является очередной подлой провокацией Кремля, которая показывает, как Россия стремится к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и отметил, что верить словам России нельзя ведь она всегда найдет пути, как это не выполнять.

Зерновая сделка

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, которое разблокирует экспорт украинского зерна по Черному морю.

Это соглашение будет действовать 120 дней, но предусмотрена возможность продления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об экспорте зерна по Черному морю является демонстрацией того, что Украины выстоит в войне против России. Он также добавил, что благодаря соглашению около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. По состоянию на сейчас в Украине в наличии зерна на 10 млрд долларов.

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