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Артиллеристы армии Украины мощными ударами разбили 8 гаубиц войск России

22 июля 2022, 13:23

Бойцы ВСУ уничтожили целый артиллерийский дивизион 152 мм гаубиц российских оккупантов.

ВСУ удары по войскам РФ
Войска Украины сработали эффективно благодаря четким и слаженным действиям / Скриншот YouTube-канал ДШВ ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удары по позициям войск России. В результате украинские военные уничтожили артиллерийский дивизион российских оккупантов. Бойцы ВСУ сработали эффективно благодаря четким и слаженным действиям.

В частности, на YouTube-канале командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины было опубликовано видео артиллерийских ударов по позициям российских военных подразделений.

В результате бойцы ВСУ разбили гаубичный артиллерийский дивизион противника, в составе которого 8 единиц 152 мм гаубиц 2А65 Мста-Б (без одной гаубичной батареи), личный состав дивизиона, автомобильная техника, боевой комплект, а также фортификационные сооружения противника.

Справка

Гаубица Мста-Б

Гаубица Мста-Б – это советская прицепная гаубица калибром 152 миллиметра, ее используют для уничтожения тактических средств ядерного нападения, батарей артиллерии и минометов, танков и другой бронированной техники.

Кроме того, такая техника применяется для разрушения полевых, фортификационных и других оборонных сооружений противника. Также ее задействуют для нанесения урона огневым средствам, пунктам управления, средствам ПВО и ПРО.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский приказал армии Украины освободить все украинские территории, которые находятся под оккупацией России. По словам чиновника, сроки, способы и очередность реализации целей будут определять военные.

Глава МИД РФ Сергей Лавров разразился заявлением, согласно которому, дескать, Россия в рамках своей так называемой "спецоперации", дескать, намерена "демилитаризировать" юг Украины. По его словам, речь идет о якобы Херсонской, Запорожской и других областях. Кроме того, российский дипломат сказал, что Москва, мол, может пойти еще дальше, если Запад будет продолжать оказывать ВСУ военную помощь.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович полагает, что через месяц-полтора войска РФ утратят потенциал для дальнейшего наступления на востоке Украины. Как подчеркнул Арестович, оккупанты уже не могут наступать на других направлениях.

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