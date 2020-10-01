Пожары на Луганщине: число жертв возросло, есть угроза для 22 населенных пунктов

Пожары в Луганской области охватили площадь около 10 тысяч гектаров/ Фото dsns.gov.ua

В Луганской области продолжают бушевать пожары. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили об угрозе для 22 населенных пунктов. Возросло число жертв.

Огонь тушат в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, сообщает пресс-служба ГосСЧС.

"Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской к Северодонецку, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Ситуацию ухудшает ветер, который способствует распространению огня.

К тушению пожара привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 единицы техники.

Возросло число жертв огненной стихии. В результате пожаров погибли уже четыре человека - трое гражданских, один - работник лесхоза, госпитализированы 10 человек. Эвакуированы 120 человек.

Фото dsns.gov.ua

Фото dsns.gov.ua

Фото dsns.gov.ua

В Офисе президента требуют установить причины такого масштабного распространения огня в Луганской области, передает пресс-служба ОП.

У Зеленского также отметили, что будет учтена информация о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться боевиками, в результате которых мог произойти пожар.

В ОП также призывают правительство к быстрому оказанию помощи пострадавшим.

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