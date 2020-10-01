Пожары на Луганщине: число жертв возросло, есть угроза для 22 населенных пунктов

Ситуацию ухудшает ветер, который способствует распространению огня.
В Луганской области продолжают бушевать пожары. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили об угрозе для 22 населенных пунктов. Возросло число жертв.
Огонь тушат в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, сообщает пресс-служба ГосСЧС.
"Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской к Северодонецку, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Ситуацию ухудшает ветер, который способствует распространению огня.
К тушению пожара привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 единицы техники.
Возросло число жертв огненной стихии. В результате пожаров погибли уже четыре человека - трое гражданских, один - работник лесхоза, госпитализированы 10 человек. Эвакуированы 120 человек.
В Офисе президента требуют установить причины такого масштабного распространения огня в Луганской области, передает пресс-служба ОП.
У Зеленского также отметили, что будет учтена информация о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться боевиками, в результате которых мог произойти пожар.
В ОП также призывают правительство к быстрому оказанию помощи пострадавшим.
Пожары на Донбассе - что было ранее:
- Площадь пожара в Луганской области составляет более 9,3 тысячи га.
- В пресс-службе РГА Станицы Луганской сообщили, что российские наемники обстреляли лес "трассерами", что спровоцировало новые очаги возгорания.
- Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай подтвердил информацию про обстрелы со стороны российских наемников. По его словам, намеренно поджигалась трава.
- К тушению пожаров на Луганщине готовы привлечь авиацию. 2 самолета и вертолет в состоянии готовности, но пока нет подтверждения обеспечения режима тишины.
- По фактам масштабных пожаров открыты уголовные производства за нарушение требований пожарной безопасности. Продолжаются неотложные следственные действия.