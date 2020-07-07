Лесные пожары: глава Луганской ОГА выдвинул обвинение боевикам

Боевики отказываются прекращать обстрелы / lg.dsns.gov.ua

В понедельник днем, 6 июля, в Новоайдарском районе Луганской области возле села Осколоновка произошел пожар на территории Ахтырского и Боровского лесничеств, огонь охватил около 50 гектаров леса. В результате возгорания уже погибло как минимум шесть человек.

Путинские наемники напрочь отказываются прекратить обстрелы из-за масштабного пожара под Северодонецком. Госслужба по чрезвычайным ситуациям не могла оперативно предоставить авиацию для тушения пожара.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает РБК-Украина.

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"Я уже разговаривал с президентом по этому поводу. Понимая, что может быть такая ситуация, мы вчера договорились, чтобы в Харькове нам предоставили самолет ГСЧС, который бы мог потушить пожар. Но, к сожалению, та сторона, у которой просили режим тишины, ничего нам не подтвердила. А лететь сюда на самолете - самоубийство", - рассказал Гайдай.

Отметим, Северодонецк и охваченные пожаром населенные пункты вблизи находятся приблизительно в 40 километрах от линии разграничения.

Напомним, в Украине в апреле в Чернобыльской зоне (зона отчуждения) произошел масштабный лесной пожар, сгорели советские базы отдыха и села. Также масштабные лесные пожары охватили Житомирскую область, были уничтожены десятки домов.