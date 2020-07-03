"Виноват Кабмин": эколог объяснил, когда лесные пожары становятся катастрофой

В Украине правительство виновно в том, что пожары становятся неуправляемыми, полагает эколог / УНИАН

Эколог, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сообщил, что пожары в лесу являются нормальным экологическим явлением, они всегда были на Земле, это составляющая часть экологических процессов и дарвинского отбора.

Когда пожары становятся неуправляемыми – это катастрофа, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, в том, что пожары в Украине неуправляемы, виновно правительство.

"…когда эти пожары неуправляемы, это становится катастрофой. В том, что они неуправляемы, виновато правительство Украины. Ведь именно правительство разрушило противопожарную авиацию, которая в советские времена была одной из сильнейших в Союзе", – сказал эксперт.

Борейко добавил, что именно Кабмин в 2014 году снял с госфинансирования лесхозы, и из-за этого у них нет денег на покупку пожарных машин и на проведение противопожарных мероприятий.

Читайте такжеТрагедия в Карпатах и пожары в Чернобыле: эколог назвал главную причину"Именно правительство Украины на протяжении последних десяти лет назначает руководить Гослесагентством людей, не имеющих опыта работы в лесах. Именно правительство Украины замалчивало информацию о пожарах в Чернобыле и Житомирской области, хотя они начались еще в апреле", – подчеркнул эксперт.

Напомним, в апреле в Чернобыльской зоне (зона отчуждения) произошел масштабный пожар в лесу, огонь охватил большие площади, сгорели села и советские базы отдыха, дым был виден из космоса. Также масштабные лесные пожары произошли на Житомирщине, сгорели десятки домов.