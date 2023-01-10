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"Позиция РФ становится все слабее": враг резко уменьшил артиллерийский огонь по Украине на 75% - CNN

10 января 2023, 18:15
У американских и украинских официальных лиц пока нет четкого и однозначного объяснения, почему так произошло.
'Позиция РФ становится все слабее': враг резко уменьшил артиллерийский огонь по Украине на 75% - CNN
Российская артиллерия сократила огонь почти на 75% / Фото Минобороны РФ

На 11 месяце полномасштабной войны российские оккупационные войска значительно уменьшили активность артиллерийских обстрелов. На некоторых участках фронта - почти на 75%.

Как пишет CNN со ссылкой на американских и украинских официальных лиц, однозначного объяснения этому нет. Возможно, Россия ограничивает использование артиллерийских снарядов из-за низких запасов. Или это может быть частью переоценки тактики перед лицом успешных украинских наступательных действий.

"В любом случае, впечатляющее снижение артиллерийского огня является еще одним доказательством все более слабой позиции России на поле боя почти через год после ее вторжения", - говорят представители украинской и американской сторон.

В CNN подчеркнули, что ослабление РФ также связано с усилением военной поддержки Украины со стороны ее западных союзников. В частности, США и Германия недавно объявили, что они впервые предоставят украинским силам боевые бронированные машины и еще комплексы противовоздушной обороны Patriot.

Военная помощь Украине

Недавно власти США утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley - это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Между тем Германия, помимо бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Больше новостей о военной помощи Украине:

война в Украине война России и Украины
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