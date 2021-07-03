УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Позор на всю Европу: скандал с каблуками на параде в ВСУ получил неожиданное продолжение

3 июля 2021, 19:34

Скандал в Минобороны вызвал поток критики и привел к обвинениям в сексуализации женщин-солдат.

парад на каблуках
В Минобороны планировали военный парад на каблуках / Фото Минобороны

Выбор обуви на каблуках для военнослужащих-женщин в ВСУ на тренировке к военному параду по случаю Дня Независимости, в которой маршировали курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, вызвал поток критики и привел к обвинениям в сексуализации женщин-солдат.

Как пишет британское издание The Guardian, история с подготовкой парада ВСУ на каблуках является "настоящим позором".

В материале также отмечается, что у некоторых украинских чиновников "средневековый" склад ума.

На скандал в ВСУ обратил внимание французский телеканал BFM TV. Журналисты акцентируют внимание на том, что Украине хотят провести расследование по обуви курсанток.

В свою очередь европейский информационный телеканал Euronews написал, что Министерство обороны Украины вызвало возмущение после того, как опубликовало фотографии женщин-солдат на высоких каблуках, которые проводят репетицию перед будущим военным парадом.

Реклама

Добавим, что на скандал также обратило внимание влиятельное британское издание The Independent назвав инцидент "унижением женщин".

Скандал с тренировкой парада на каблуках:

Напомним, ранее сообщалось, что в День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева состоится торжественный концерт и военный парад.

В Министерстве обороны показали подготовку военнослужащих к параду и спровоцировали возмущение украинцев. В частности, многим не понравилось, что курсантки военного вуза будут маршировать в туфлях на каблуках.

Кроме того, в Верховной Раде возмутились, что курсанток-военнослужащих хотят отправить на военный парад в честь Дня Независимости маршировать на туфлях с каблуками. При этом женщины-нардепы принесли министру Тарану несколько пар женских туфлей на каблуках.

ВСУ парад каблуки Минобороны Украины новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Позор на всю Европу: скандал с каблуками на параде в ВСУ получил неожиданное продолжение». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Дантес признался, к кому на самом деле ревнует Надю ДорофеевуДантес признался, к кому на самом деле ревнует Надю Дорофееву Наследственность или образ жизни: ученые назвали главный секрет долголетияНаследственность или образ жизни: ученые назвали главный секрет долголетия Гороскоп на 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот"Гороскоп на 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот" "Как россиян пустили, в Турции - постоянно *опа": из Киева в Анталию задержали сразу пять рейсов"Как россиян пустили, в Турции - постоянно *опа": из Киева в Анталию задержали сразу пять рейсов Переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль 2021Переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль 2021

Последние новости

19:42

"Премии в Набсовете по 500 тысяч": депутат получил грязное дырявое постельное белье в люкс-вагоне УЗ

19:35

Украина соскучилась по позитиву мнение

19:34

Позор на всю Европу: скандал с каблуками на параде в ВСУ получил неожиданное продолжение Видео

18:55

Гороскоп на завтра 4 июля 2021 всех знаков Зодиака: сердечные приступы, ДТП и "удар" по кошельку Видео

18:37

Выборы, банковская система и безвиз: в МИД Украины раскрыли планы по Крымской платформе Видео

Реклама
18:32

Угроза с моря и с воздуха: в Украине не исключили удар по кораблям РФ в Керченском проливе Видео

17:35

Призыв к Байдену ударить по СП-2: в Сенате США переполох из-за российского газопровода Видео

17:29

На восьмом году агрессии РФ Путин решил "укрепить братские связи" с украинцами Видео

17:14

Счастливчики месяца: что обещает Рыбам гороскоп на июль 2021 Видео

16:57

В Украине взлетят цены на АЗС: названа новая максимальная стоимость Видео

16:37

"Контрабанда" оружия в Беларусь из Украины: в ГПС ответили на обвинения Лукашенко

16:29

"Потураев получил в табло": избившая нардепа активистка пригрозила тюрьмой "слугам народа" Видео

15:52

Смерть 14-летнего парня на Львовщине: жители села опровергли удар молнии и озвучили свою версию

15:42

Учения Украины и США Sea Breeze-2021: Россия подняла боевую авиацию над Черным морем

15:36

Удар стихии: Киев и область накроют мощные ливни с грозами, шквалы и град Видео

14:46

Без разрешения поехали на водоем: в Кривом Роге тонули два брата, 9-летнего "откачать" не смогли Видео

14:45

"Далее освистывание гимна!?": британцы требуют извиниться за грубую шутку над формой сборной Украины Видео

14:29

Тушенка, мороженое и сладкая вода: Россия запретила ввоз ряда продуктов с территории Украины Видео

14:02

Украинские рыбаки терпели бедствие в Черном море: РФ заявила о помощи, когда их уже спасли

13:46

Лукашенко не смог "закрыть" границы с Украиной: люди пересекают КПП как ни в чем не бывало Видео

Реклама
12:49

15-летний насильник шантажом заставил друзей избавиться от тела: новые детали трагедии на Полтавщине

12:43

Не ходил по больницам и сделал первый укол: что говорят врачи о смерти мужчины после инъекции Pfizer Видео

12:36

В селе на Львовщине молния убила ребенка Видео

12:03

Переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль 2021 Видео

11:58

Лидер сборной Украины Малиновский дал интервью на украинском и вызвал восторг в Сети

11:48

Франция и Германия – только посредники: Макрон в разговоре с Путиным назвал сценарий по Донбассу Видео

11:21

Британская телеведущая высмеяла форму сборной Украины: карту сравнила с грязным пятном Видео

10:56

Укрзализныця снова угодила в скандал: нардеп пожаловался на грязное и дырявое белье в люкс-вагоне

10:24

Россия не выполняет свои обязательства, но это не повод отказываться от встречи с Путиным - Данилов Видео

10:12

"Родителям будет чему поучиться": Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем с "отцами футбола"

09:25

Жара до +34 и грозы: синоптик уточнил погоду в Украине на сегодня Видео

09:25

Гороскоп для Скорпиона на июль 2021: когда ловить удачу за хвост и чего нужно избегать Видео

09:06

Замучили до смерти тысячу детей в интернатах: в Канаде после страшных находок сжигают церкви Видео

08:29

Вывезут, скупят и отгребут, или Сказки любителей шоколада по поводу земельной реформы мнение

08:12

В комиссии биобезопасности при СНБО отреагировали на смерть 47-летнего украинца после Pfizer Видео

07:45

В ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астролог

07:36

Путин поплакался в жилетку Макрона из-за Украины Видео

07:10

"Позорит Украину и делает шутом Зеленского": в Раде призвали нанести удар по режиму Лукашенко Видео

07:01

"Как горячо": Мишель Андраде засветила грудь в прозрачном купальнике

06:30

Почему Путин не торопится встречаться с Зеленским мнение

Реклама
06:02

В моде немного романтичные белые джинсы, которые идеально подходят для лета - фото Фото Видео

05:28

Визит Зеленского в Москву и выборы на Донбассе: в России раскрыли планы Путина по Украине Видео

05:02

Новолуние в июле 2021: точное время и лучшие занятия

04:22

Названы пять привычек, которые нельзя делать сразу после еды Видео

03:50

"У Путина паранойя и воспаленный мозг": эксперт оценил, есть ли угроза большой войны

03:02

Каким способом можно одолеть сильные головные боли - ответ экспертов Видео

02:06

Финалистка Холостяка не удержала грудь в слишком откровенном купальнике

01:37

Как сравнивать Запорожец и Tesla: американский капитан развенчал миф о мощи армии РФ

00:51

Ученые нашли внезапный способ защитить мозг от старения Видео

00:32

В Винницкой области после вакцины от коронавируса умер мужчина Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять