Позор на всю Европу: скандал с каблуками на параде в ВСУ получил неожиданное продолжение

В Минобороны планировали военный парад на каблуках / Фото Минобороны

Выбор обуви на каблуках для военнослужащих-женщин в ВСУ на тренировке к военному параду по случаю Дня Независимости, в которой маршировали курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, вызвал поток критики и привел к обвинениям в сексуализации женщин-солдат.

Как пишет британское издание The Guardian, история с подготовкой парада ВСУ на каблуках является "настоящим позором".

В материале также отмечается, что у некоторых украинских чиновников "средневековый" склад ума.

На скандал в ВСУ обратил внимание французский телеканал BFM TV. Журналисты акцентируют внимание на том, что Украине хотят провести расследование по обуви курсанток.

В свою очередь европейский информационный телеканал Euronews написал, что Министерство обороны Украины вызвало возмущение после того, как опубликовало фотографии женщин-солдат на высоких каблуках, которые проводят репетицию перед будущим военным парадом.

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Добавим, что на скандал также обратило внимание влиятельное британское издание The Independent назвав инцидент "унижением женщин".

Скандал с тренировкой парада на каблуках:

Напомним, ранее сообщалось, что в День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева состоится торжественный концерт и военный парад.

В Министерстве обороны показали подготовку военнослужащих к параду и спровоцировали возмущение украинцев. В частности, многим не понравилось, что курсантки военного вуза будут маршировать в туфлях на каблуках.

Кроме того, в Верховной Раде возмутились, что курсанток-военнослужащих хотят отправить на военный парад в честь Дня Независимости маршировать на туфлях с каблуками. При этом женщины-нардепы принесли министру Тарану несколько пар женских туфлей на каблуках.