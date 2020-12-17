Праздник приближается: Укрзализныця анонсировала новые поезда

Поезда запустили в популярные зимние курорты Украины.
С 24 декабря 2020 года Укрзализныця запустит новые поезда из Ужгорода в Херсон и из Харькова в Ворохту.
Речь идет о маршрутах №5/6 и №149/150 соответственно. Как сообщается на сайте УЗ, эти поезда будут курсировать через день.
"Благодаря указанным поездам жители восточных и южных регионов получат прямую связь с местами зимнего отдыха", – отметили в компании.
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Поезд №5/6:
- отправляется из Ужгорода в 16:21;
- прибывает в Херсон в 13:59;
- в обратном направлении – отправляется из Херсона в 15:10;
- прибывает в Ужгород в 13:11.
Остановки предусмотрены на таких станциях: Мукачево, Львов, им. Тараса Шевченко, Долинская, Кривой Рог, Апостолово.
Поезд №149/150:
- будет отправляться из Харькова в 12:28:
- в Ворохту прибудет в 12:02 следующего дня;
- в обратном направлении – отправление из Ворохты в 13:51;
- прибытие в Харьков в 13:20.
Благодаря этому поезду можно добраться до Полтавы, Миргорода, Лубен, Гребенки, Борисполя, Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов.
Поезда в Украине: последние новости
- Напомним, в начале года в Украине объявил о том, что госкомпания Укрзализныця будет передана в управление немецкой компании Deutsche Bahn на длительной срок. Это заявление главы Кабмина вызвало бурю негодования в украинском сегменте Сети.
- Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий выступил с заявлением, которое пролило свет на истинный формат сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn.
Автор: Екатерина Трохимчук