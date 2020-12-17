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Праздник приближается: Укрзализныця анонсировала новые поезда

17 декабря 2020, 20:26
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Поезда запустили в популярные зимние курорты Украины.

Укрзализныця
Укрзализныця запустит поезда на праздники / УНИАН

С 24 декабря 2020 года Укрзализныця запустит новые поезда из Ужгорода в Херсон и из Харькова в Ворохту.

Речь идет о маршрутах №5/6 и №149/150 соответственно. Как сообщается на сайте УЗ, эти поезда будут курсировать через день.

"Благодаря указанным поездам жители восточных и южных регионов получат прямую связь с местами зимнего отдыха", – отметили в компании.

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Поезд №5/6:

  • отправляется из Ужгорода в 16:21;
  • прибывает в Херсон в 13:59;
  • в обратном направлении – отправляется из Херсона в 15:10;
  • прибывает в Ужгород в 13:11.

Остановки предусмотрены на таких станциях: Мукачево, Львов, им. Тараса Шевченко, Долинская, Кривой Рог, Апостолово.

Поезд №149/150:

  • будет отправляться из Харькова в 12:28:
  • в Ворохту прибудет в 12:02 следующего дня;
  • в обратном направлении – отправление из Ворохты в 13:51;
  • прибытие в Харьков в 13:20.

Благодаря этому поезду можно добраться до Полтавы, Миргорода, Лубен, Гребенки, Борисполя, Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов.

Поезда в Украине: последние новости

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