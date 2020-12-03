"Предал и разворовал страну": в Ровно Порошенко атаковал доброволец из АТО

Ярослав Гранитный выдвинул обвинения в адрес Петра Порошенко / rivnepost.rv.ua

Бывший президент Петр Порошенко угодил в скандал в городском совете Ровно, куда он приехал на вступление в должность мэра своего однопартийца Александра Третьяка.

На опубликованном в Сети видео видно, что в зале горсовета к Порошенко подошел активист и доброволец АТО Ярослав Гранитный, который обвинил экс-президента в том, что он посадил его в тюрьму.

"Вы меня посадили, но не доказали мою вину", - эмоционально заявил Гранитный Порошенко.

По словам добровольца, он три года провел в СИЗО, где ему предъявили обвинения в сепаратизме и хранении оружия.

Гранитный подчеркнул, что он находится под ночным домашним арестом и обвинил Порошенко в том, что он сломал ему жизнь.

"Вы предали и разворовали страну", - добавил доброволец в адрес Порошенко.

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Напомним, ранее в Сети произошла заочная перепалка между президентом Владимиром Зеленским и экс-президентом Петром Порошенко.

Во время видеообращения Зеленский напомнил, что за нарушение карантина выходного дня предпринимателей будут штрафовать. При этом глава государства прозрачно намекнул, что к нарушениям карантина выходного дня причастен и Порошенко, ведь спортивный клуб 5 элемент, владельцем которого является экс-президент, был открыт на выходных.

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На обвинения Зеленского отреагировал Порошенко. В своем Telegram он заявил о якобы нецелевом использовании бюджетных средств на программе Большое строительство.