Представители Украины, Литвы и Польши сделали совместное заявление по Донбассу

Вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас заявил, что война на Донбассе – это агрессия России, и Украину не оставят с РФ один на один.
Представители украинского, польского и литовского парламентов озвучили совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий России во время визита в Широкино Донецкой области.
Заявление было скреплено подписями, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
"Братья, вы не одни. Мы воочию сегодня увидели проблему, которая является не только вашей проблемой, но и проблемой всей Европы и всего мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и эта сторона - Россия. Мы хотим объединить все наши усилия, чтобы этот конфликт был завершен и чтобы Украина возобновила целостность своих границ", - заявил вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас.
Вице-маршалок Сейма Республики Польша Малгожата Гошевская, в свою очередь, также отметила, что виновником войны на Востоке Украины является Российская Федерация.
Читайте такжеЭкс-советник Путина назвал сроки и условия для примирения Украины и России"К сожалению, я видела уже не одну войну. Я наблюдала войну не только в Украине, но и в Грузии. По моему мнению, их объединяет две вещи: страшная гнетущая тишина, которая царит сейчас там, где когда-то кипела жизнь; и виновник этого - Российская Федерация, именно она принесла боль, разрушения и опустошения на эти земли", - сказала она.
В ОГА сообщили, что первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, вице-маршалок Сейма Республики Польша Мария Гошевская и вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас 21 апреля посетили Мариупольский порт, КПВВ Гнутово и поселок Широкино.
РФ наращивает войска возле украинских границ – о чем ранее писал Главред:
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- В Воронежскую область РФ переброшены оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер. Эксперты прокомментировали ситуацию и объяснили, стоит ли Украине бить тревогу.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США - и Высокий представитель Евросоюза сделали заявление в связи с наращиванием российских военных сил на границе с Украиной и в аннексированном Крыму.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной невозможна, и никто не рассматривает такую возможность. По словам Пескова, обострение на Донбассе не означает, что Россия будет двигаться к войне.