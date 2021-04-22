Представители Украины, Литвы и Польши сделали совместное заявление по Донбассу

Стефанчук, Гошевская и Саударґас 21 апреля посетили Широкино / Фото dn.gov.ua

Представители украинского, польского и литовского парламентов озвучили совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий России во время визита в Широкино Донецкой области.

Заявление было скреплено подписями, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

"Братья, вы не одни. Мы воочию сегодня увидели проблему, которая является не только вашей проблемой, но и проблемой всей Европы и всего мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и эта сторона - Россия. Мы хотим объединить все наши усилия, чтобы этот конфликт был завершен и чтобы Украина возобновила целостность своих границ", - заявил вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас.

Вице-маршалок Сейма Республики Польша Малгожата Гошевская, в свою очередь, также отметила, что виновником войны на Востоке Украины является Российская Федерация.

Читайте такжеЭкс-советник Путина назвал сроки и условия для примирения Украины и России"К сожалению, я видела уже не одну войну. Я наблюдала войну не только в Украине, но и в Грузии. По моему мнению, их объединяет две вещи: страшная гнетущая тишина, которая царит сейчас там, где когда-то кипела жизнь; и виновник этого - Российская Федерация, именно она принесла боль, разрушения и опустошения на эти земли", - сказала она.

В ОГА сообщили, что первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, вице-маршалок Сейма Республики Польша Мария Гошевская и вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас 21 апреля посетили Мариупольский порт, КПВВ Гнутово и поселок Широкино.

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