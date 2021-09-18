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Прекращение транзита газа: в Минэнерго предложили неожиданный ответ на шантаж Газпрома

18 сентября 2021, 20:24
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Украина должна войти в европейскую "группу риска" с Германией, Словакией и Польшей, считает Елена Зеркаль.

Северный поток-2
В Украине объяснили необходимость противостоять Северному потоку 2 / Reuters

Заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль рассказала о том, какие шаги необходимо предпринять для противодействия реализации трубопровода Северный поток-2.

Украине необходимо перестроить газотранспортную систему, если Россия прекратит транзит газа, пишет она в материале, которое публикует издание Европейская правда.

"Все это реальные угрозы, которые абсолютно очевидны, но на которые в Германии предпочитают не обращать внимания", — уверена замглавы Минэнерго.

Она убеждена в том, что серьезность ситуации еще не означает, что у Украины нет выхода из этой ситуации.

"Первое — нужно защитить потребителей от возможных остановок транзита", — подчеркнула она.

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Замминистра энергетики утверждает, что для этого нужно не только обеспечить необходимый объем газа на время отопительного сезона в подземных хранилищах, но и включить Украину в одну европейскую "группу риска" с Германией, Словакией и Польшей.

"Группы риска" — это механизм, специально разработанный в Европе для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа. Если Украина будет включена в этот механизм, шантаж Украины означает одновременно и шантаж Германии. И для россиян это две большие разницы", — подчеркнула Зеркаль.

Она добавила, что Украине необходимо объединить усилия со всеми международными партнерами и доказать, что российский Газпром злоупотребляет своей монополией на поставки газа в ЕС.

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Напомним, депутат Европарламента от фракции зеленых Райнхард Бютикофер Трубопровод Северный поток-2 может столкнуться с большими проблемами при вводе его в эксплуатацию.

Ранее американский дипломат Курт Волкер заявил о том, что Соединенные Штаты и Германия начнут действовать против российского газопровода Северный поток – 2 в том случае, если Россия начнет использовать газ как оружие.

viber
Северный поток-2 Елена Зеркаль
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