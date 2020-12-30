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Президент запретил судам РФ ходить по рекам Украины

30 декабря 2020, 21:53

Глава государства подписал соответствующий закон.

Зеленский
Зеленский запретил российским судам ходить по рекам Украины / УНИАН

Президент Владимир Зеленский ратифицировал запрет на прохождение российских судом по рекам Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, гарант подписал закон О внутреннем водном транспорте.

Данный документ регулирует отношения в области судоходства на территории Украины. В частности, закон запрещает "судам, плавающим под флагом государства-агрессора", ходить по рекам страны.

Законодательно регламентируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и т.п.

Уточняется, что закон направлен на имплементацию основных требований Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"В Украине только 1% грузовых перевозок осуществлялся по рекам, хотя это самый дешевый и самый экологичный способ доставки грузов в мире. После вступления в силу данного закона в нашем государстве появится конкурентный рынок речных перевозок грузов. По подсчетам Министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 млн т в год и создать экономический эффект для государства в объеме около 13-16 млрд грн ежегодно", - подчеркнули в Офисе президента.

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