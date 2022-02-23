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При каком условии в Украине введут комендантский час

23 февраля 2022, 23:46

Под комендантским часом следует понимать запрет находиться на улицах и в других общественных местах.

граница
Граница / Фото УНИАН

Верховная Рада поддержала введение режима чрезвычайного положения в Украине.

Как говорится в законе, он предполагает такое ограничение как комендантский час, но только при необходимости.

Согласно закону, на территории, на которой объявлено чрезвычайное положение, при необходимости может вводиться комендантский час.

Под комендантским часом следует понимать запрет находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности. Такой запрет должен вводиться на определенные часы.

Отметим, согласно закону, чрезвычайное положение вступает в силу с 00:00 24 февраля 2022 года. Данный режим продлится в течение 30 дней.

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Чрезвычайное положение в Украине

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С просьбой об этом к нему обратилась Госдума России. Также российский президент подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе и взаимопомощи". Также Россия вводит в ОРДО войска якобы для поддержания мира.

После этого Украина выступила с требованием созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за действий России и "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, после чего обратился к украинцам. Он отметил, что своими решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года, в одностороннем порядке выходит из Минских договоренностей и игнорирует решения в пределах Нормандии. Также он сообщил об инициативе Украины о созыве экстренного саммита "нормандской четверки".

23 февраля было принято ввести в Украине чрезвычайное положение.

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