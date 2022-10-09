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"Прилетело 3 ракеты": ВСУ уничтожили штаб бригады РФ с десятками оккупантов

9 октября 2022, 20:58

Штаб оккупантов РФ находился в подвале двухэтажного дома.

На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада
Уничтожен штаб 38-й ОМСБр ВС РФ / Фото УНИАН

В российском Бирске закопали майора армии РФ Валерия Голубева, ликвидированного в Украине.

Рассказывая о ликвидации Голубева, местный российский депутат сообщил, что вместе с Голубевым уничтожили штаб 38-й ОМСБр ВС РФ, а также ликвидировали более 20 российских оккупантов, сообщает СтратКом ВСУ.

"Со слов погиб при проработки стратегического наступления в штабе. Штаб находился в подвале двухэтажного дома, либо "срисовали" квадрокоптерами, либо кто-то из местных навел.... Прилетело 3 ракеты и разом погибли больше 20 человек находившихся в штабе", - льет крокодиловы слезы друг рашиста.

"Окей, а штаб чего это был? Также в местной печати пишут о представителе его воинской части №21720. То есть речь идет о 38-й отдельной мотострелковой бригаде, в штаб которой попали ВСУ. Поздравляю!" – добавили в СтратКоме.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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