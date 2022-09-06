Прилеты в Чернобаевке и Новой Каховке: оккупантам устроили новую "бавовну"

На Херсонщине новые удары по позициям оккупантов / pixabay.com

Вооруженные силы Украины за сегодня достигли определенных успехов в уничтожении инфраструктуры оккупантов на Херсонском направлении.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире информационного телемарафона.

"За сегодня уже есть сообщения о взрывах возле Херсона, в Чернобаевке и Новой Каховке. Детали будет сообщать ОК "Пивдень", но информация об успехах наших ВСУ есть. Наши военные продолжают уничтожать инфраструктуру оккупантов, контролировать логистику, мосты – под огневым контролем", - сказал он.

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При этом Соболевский отказался давать более подробную информацию относительно этого.

Также он отметил, что оккупированные территории Херсонской области находятся в очень тяжелой гуманитарной ситуации, однако большинство людей ждут освобождения и имеют бодрое настроение.

"Они уже длительное время находятся в состоянии гуманитарной катастрофы. С активизацией боевых действий изменений в лучшую сторону нет, но люди держатся и очень ждут освобождения", - сказал представитель Херсонской ОВА.

Напомним, вечером накануне, 3 сентября, сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ. В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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