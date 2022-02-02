Пришел пьяным к позициям ВСУ, потому что "устал от войны": на Донбассе задержали боевика-рецидивиста

Мужчина разочаровался в "русском мире" и хотел увидеть жену и детей, которые остались на подконтрольной Украине территории.
На Луганщине в зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные задержали боевика. Он прибрел к украинским позициям пьяным и в состоянии наркотического опьянения.
Мужчину заметили тогда, когда он подходил к позициям ВСУ, сообщает пресс-центр штаба ООС.
"На время задержания он находился в состоянии сильного наркотического и алкогольного опьянения. Свои действия объяснил усталостью от войны и желанием увидеть жену и детей", – говорится в сообщении.
В штабе ООС рассказали, что задержанный ранее отбывал наказание за разбой в тюрьме на Луганщине – за решеткой он сидел с 2011 по 2016 год. Когда вышел на свободу, присоединился к незаконным вооруженным формированиям, где был стрелком, снайпером и гранатометчиком.
Мужчина сообщил, что сейчас происходит среди рядов боевиков. По его словам, они систематически употребляют алкоголь во время несения службы. Также задержанный рассказал о неуставном поведении командования подразделений.
"Кроме этого, боевик сообщил, что деятельность командира его батальона постоянно контролирует и направляет кадровый военнослужащий вооруженных сил РФ, который проходит службу на ротационной основе", – отметили в штабе ООС.
Украинские военные передали боевика Службе безопасности Украины, которая уже проводит соответствующие следственные действия.
При этом в СБУ рассказали, что мужчина, как уже удалось установить, принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских военных. Так, он стрелял по бронетехнике сил ООС в районе Новоалександровки и Троицкого на Луганщине.
"За время "службы" злоумышленник награжден нагрудным знаком НВФ "Гвардия" и памятным знаком "Солдат Славы", – отмечают в СБУ.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил возможность предоставления ОРДЛО "особого статуса", как на этом настаивает руководство России. Россия хочет добиться этого и расширить права для русского языка в органах власти.
Также ранее британцы показали, как война с Россией изменила жизнь тысяч украинских семей. Британский журналист посетил прифронтовую Авдеевку, где пообщался с местными жителями.
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